'Battiti Live 2026', inizia il party in musica di Ilary Blasi su Canale 5: gli ospiti e la scaletta
Grande ritorno per Battiti Live, in onda il 2 luglio su Canale 5. Ilary Blasi punta quest'anno su una versione inedita. Ecco tutte le novità
Torna Battiti Live su Canale 5, lo storico appuntamento che viene anche stavolta condotto da Ilary Blasi, insieme a Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Lo spettacolo – unico nel suo genere – ospita ogni anno diversi ospiti del panorama musicale italiano e attira la presenza di centinaia di persone, che si radunano nelle più belle piazze del Sud per cantare insieme a loro i successi estivi.
Quest’anno il grande show musicale si è svolto a Trani, su un palco che si è affacciato proprio sul mare. Ad incorniciare il tutto sono state anche delle performance esclusive on road che sono state realizzate in alcuni dei posti più belli della Puglia come Alberobello e Polignano a Mare. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.
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Anticipazioni Battiti Live 2026 (2 luglio): la scaletta della prima puntata su Canale 5
Il primo appuntamento con lo spettacolo musicale va in onda il 2 luglio su Canale 5. In occasione del maxi show a salire sul palco sono stati:
- Achille Lauro
- Gigi D’Alessio
- Angelina Mango e Marco Mengoni
- Pinguini Tattici Nucleari
- Annalisa
- Tommaso Paradiso
- Sal Da Vinci
- Serena Brancale, Levante e Delia
- Ditonellapiaga
- Elettra Lamborghini
- Fred De Palma ed Emis Killa
- Rocco Hunt
- Francesco Renga e Giusy Ferreri
- Gabry Ponte
- Mr Rai
- LDA e Aka7even
- Nayt
- Luk3
Quando inizia Battiti Live 2026, dove vederlo e tutte le novità
Il grande show musicale inizia appunto giovedì 2 luglio ed è possibile vederlo sia in streaming che su Mediaset Infinity. In questa nuova edizione, pare che Ilary Blasi abbia compiuto una vera e propria rivoluzione, dato che stavolta potrebbe trattarsi di un grande evento celebrativo che viene dedicato alla memoria musicale collettiva. La puntata è stata infatti costruita del tutto sui grandi tormentoni degli anni 2000: un dettaglio che è completamente nuovo per la storia del format e che potrebbe essere più che apprezzato dal grande pubblico italiano.
C’è inoltre da dire che questa versione estiva è arrivata dopo quella primaverile, che è stata sicuramente un esperimento per il palinsesto Mediaset. Qualche mese fa, a condurre lo spettacolo musicale sono infatti stati Alvin e Michelle Hunziker. Pare quindi che stavolta non si tratti solo di una classica serata musicale, ma di un viaggio musicale mediante le canzoni che hanno segnato intere generazionali. Mentre in passato Battiti Live ha mostrato soprattutto le canzoni del momento, quest’anno sarebbero stati rotti degli schemi da parte della produzione. Uno spettacolo dedicato soprattutto ai grandi tormentoni estivi, usciti soprattutto negli anni 2000 e 2010.
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