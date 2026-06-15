Battiti Live 2026, riparte il Sanremo dell’estate targato Ilary Blasi: cast completo e cosa vedremo Lo show di Canale 5 verrà registrato a breve, poi la messa in onda da inizio luglio. Ecco i dettagli e tutti i cantanti che si esibiranno sul palco, da Annalisa ad Achille Lauro.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Battiti Live 2026 si candida ufficialmente a essere il Sanremo dell’estate (caldissima) di Canale 5. Dal prossimo 2 luglio, in prima serata, la rete ammiragli del Biscione schiererà infatti Ilary Blasi alla guida del festival musicale più atteso della stagione estiva. E per rendere l’occasione ancora più speciale, la conduttrice sarà affiancata per la prima volta daFabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco, un super-cast che mette insieme big sanremesi, regine dei tormentoni, rapper, veterani e volti freschi da talent. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Battiti Live 2026, Ilary Blasi pronta all’exploit su Canale 5

Le puntate di TIM Battiti Live 2026 saranno registrate a breve in Puglia, a Trani, tra il 24 e il 28 giugno, nella scenografica Piazza Quercia affacciata sul mare. Una cornice che è ormai parte del brand: palco a cielo aperto, pubblico vicinissimo, città trasformata in un’arena estiva da mille e una notte. A seguire, a partire da giovedì 2 luglio, lo show finirà in prima serata su Canale 5.

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Ilary Blasi prenderà il timone del format, ereditando un marchio già consolidato e portandolo definitivamente (immaginiamo) alla consacrazione come grande evento di rete della stagione. Al suo fianco ci saranno Fabio Rovazzi, ormai di casa tra musica e tv, e Daniele Battaglia, voce radiofonica e volto perfetto per tenere le fila di un cast così ampio. Il trio dovrebbe garantire ritmo, ironia e una conduzione pensata su più livelli: Ilary come presentatrice in toto, Rovazzi come ponte con gli artisti più giovani, e Battaglia a fare da collante musicale.

Il super cast di TIM Battiti Live 2026

Il cuore di TIM Battiti Live 2026 sarà ovviamente la line‑up. Stavolta saliranno sullo stesso palco artisti di ogni tipo, da chi ha dominato il Festival di Sanremo a chi ha spopolato nelle classifiche radio e social negli ultimi anni.

Tra i nomi più attesi:

Achille Lauro, che porta il suo universo tra rock, pop e performance teatrali

Annalisa , regina di hit e tormentoni

Emma , Noemi, Arisa , Malika Ayane e Levante, colonne portanti del pop d’autore contemporaneo , Noemi, Francesca Michielin , Malika Ayane e Levante, colonne portanti del pop d’autore contemporaneo

Irama , Mr. Rain, Sangiovanni, Fred De Palma, Ernia, Rocco Hunt, Nayt, Rhove, Sayf, Samurai Jay , cioè l’ala urban‑rap che parla direttamente al pubblico più giovane

I Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Carl Brave, The Kolors, Gemelli Diversi, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani e Francesco Renga, per l’area band e cantautorato pop‑rock.

Non mancano poi le regine dei tormentoni e delle estati italiane: Baby K, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Gaia, Mara Sattei, Anna Tatangelo, Federica Abbate, Paola Iezzi e Orietta Berti, pronte a far ballare piazza e telespettatori. E c’è anche un fronte più ‘storico’ e iconico, che garantisce memoria e spettacolo: Gigi D’Alessio, Raf, Dolcenera, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Alex Britti, Enrico Nigiotti ed Ermal Meta.

In mezzo, le raffinate incursioni di Serena Brancale e Delia, e la forza di Clara, Mew, Grelmos, Ludwig, Merk & Kremont, Welo, Eddie Brock, FDV, Nicolò Filippucci, Kamrad. Mentre a legare ancora di più Battiti Live all’immaginario del Festival ci saranno alcuni dei protagonisti assoluti dell’ultimo Sanremo e del mondo talent, come Sal Da Vinci, J-Ax, Anna Tatangelo, Rosa Chemical, Clementino, LDA – Aka7even.

E in chiusura di lista, tre volti freschissimi direttamente dalla finale di Amici: Lorenzo Salvetti, Elena D’Elia e Angie, a certificare il dialogo continuo con la fabbrica di giovani talenti di Maria De Filippi.

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