Battista, chi è il rapper che piace a Marracash, Saviano, Frankie Hi-nrg: il singolo omonimo sull'aborto spopola ovunque
Qual è la vera identità di Battista, il rapper che spopola con il brano sull'aborto? Arrivano anche i complimenti di Marracash e Roberto Saviano
Capita raramente, ma capita: un nome che dieci giorni fa non diceva niente a nessuno e che oggi è dappertutto, nelle storie Instagram dei rapper più famosi d’Italia e nei commenti di chi di solito il rap non lo ascolta nemmeno. Si chiama Battista, ha pubblicato una canzone sola, che porta il suo stesso nome, e con quella ha fatto in pochi giorni quello che molti non riescono a fare in anni di uscite.
La cosa più sorprendente è che Battista non assomiglia a niente di quello che funziona oggi in classifica. Non c’è un ritornello da cantare e nemmeno un beat nel senso in cui lo intendiamo di solito: sotto la voce ci sono soltanto ciaramelle e zampogne campionate, gli strumenti delle novene e delle processioni del Sud. Un suono che sa di casa e insieme mette i brividi.
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Chi è Battista, il rapper misterioso che arriva dalla provincia di Caserta
Il mistero è parte del gioco, ma qualche tessera si è già incastrata. Il vero nome di Battista è Andrea Parisi, come si legge nei crediti del brano su Spotify. Vive in provincia di Caserta: lo raccontano il dialetto, il CAP (81030) messo in bella vista sul profilo Instagram e il luogo scelto per il video, la chiesa cristiana evangelica Emmanuele di Castel Volturno.
Nulla, insomma, è arrivato per caso. Alla produzione c’è suo fratello Matteo Parisi, che nella scena alternativa italiana un nome ce l’ha già: lavora con La Niña, la cantautrice napoletana Carola Moccia, il cui Furèsta è stato uno dei dischi più amati dalla critica. Il video invece è firmato da Alfredo Maddaluno, regista che ha collaborato con Colapesce Dimartino e con Meg dei 99 Posse: inquadra Battista che lava il pavimento della chiesa vestito da inserviente, mentre alle sue spalle alcune persone restano immobili. Minimale, criptico, con un retrogusto quasi horror.
E non è nemmeno il primo tentativo: nel 2020 i fratelli Parisi avevano messo in piedi i Laxxard, duo hip hop che rappava in inglese su basi elettroniche aggressive, con un solo EP all’attivo, Scared of the Moon. Già allora, in un’intervista, raccontavano la loro insofferenza per l’omologazione del mercato: "Oggi sembra esserci quasi una dittatura all’interno del campo musicale".
Il testo di "Battista": l’aborto, la sindrome di Down e il dialetto napoletano
Due genitori davanti a un medico che prova a convincerli a interrompere la gravidanza: è da qui che nasce il discorso sull’aborto di cui si sta parlando tanto. Il testo alterna il dialetto napoletano a versi, come quello diventato virale: "È una translucenza nucale notevole, e questo purtroppo va detto, avrà la sindrome di Down se il test è corretto, e c’è un buon 90 per cento".
Da quando il 25 settembre è comparsa la prima strofa su Instagram, gli apprezzamenti sono arrivati da Marracash, Frankie hi-nrg, Gemitaiz e Geolier. E fuori dal recinto degli appassionati di rap, Roberto Saviano ha scritto che "è nato un poeta hip hop". Il video ufficiale ha superato le 150mila visualizzazioni su YouTube, con decine e decine di commenti entusiasti.
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