Batman Day 2026, Milano si trasforma in Gotham con un evento gratuito mai arrivato in Italia: il ritorno di Michael Keaton e Jack Nicholson
Sabato 19 Settembre Milano ospita Gotham City Nights, con giochi, attività e la prima proiezione italiana sul grande schermo del film animato del 1993.
Il Batman Day 2026 porta il Cavaliere Oscuro a Milano con un appuntamento pensato per i fan di ogni età. Sabato 19 settembre, il Teatro Alcione ospita Gotham City Nights, una serata tra giochi, attività e allestimenti ispirati a Gotham. Il momento più atteso è però la proiezione di Batman: La maschera del fantasma, il film animato del 1993 che arriva per la prima volta in Italia sul grande schermo.
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