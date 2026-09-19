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Batman Day 2026, Milano si trasforma in Gotham con un evento gratuito mai arrivato in Italia: il ritorno di Michael Keaton e Jack Nicholson

Sabato 19 Settembre Milano ospita Gotham City Nights, con giochi, attività e la prima proiezione italiana sul grande schermo del film animato del 1993.

Andrea Aurora

Andrea Aurora

SEO Specialist & Copywriter

SEO Specialist appassionato di cinema, tecnologia, collezionismo e cultura Pop. Amo unire analisi e creatività per raccontare storie digitali uniche.

Il Batman Day 2026 porta il Cavaliere Oscuro a Milano con un appuntamento pensato per i fan di ogni età. Sabato 19 settembre, il Teatro Alcione ospita Gotham City Nights, una serata tra giochi, attività e allestimenti ispirati a Gotham. Il momento più atteso è però la proiezione di Batman: La maschera del fantasma, il film animato del 1993 che arriva per la prima volta in Italia sul grande schermo.

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