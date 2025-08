Basic Instinct, Michael Douglas risponde a Sharon Stone sulla lite (pesante) prima del film: "Eravamo amici". Cosa succede L’attore è intervenuto per dire la sua in merito alla presunta discussione avuta prima delle riprese che la collega ha recentemente raccontato: le sue parole.

È possibile avere ricordi completamente diversi di uno stesso avvenimento? A quanto pare sì, perché è proprio ciò che sta accadendo tra Michael Douglas e Sharon Stone, gli iconici protagonisti del film cult del 1992 Basic Instinct. Dopo aver lavorato insieme i due attori hanno mantenuto un ottimo rapporto, ma di recente Sharon Stone è tornata a parlare di un presunto litigio che i due avrebbero avuto all’inizio della loro frequentazione prima delle riprese, scatenando la replica del collega: ecco cosa ha detto.

Michael Douglas replica alle parole di Sharon Stone

Nel corso di un’intervista con Business Insider, Sharon Stone ha rivelato di aver avuto un pesante litigio con Michael Douglas al Festival di Cannes, e che questo avrebbe portato l’attore a rifiutarsi di fare un provino per Basic Instinct con lei. In particolare, lui le avrebbe risposto in malo modo davanti a tutti e lei lo avrebbe poi invitato a seguirla fuori per un confronto.

Dopo queste dichiarazioni, anche Michael Douglas ha voluto dire la sua sul presunto litigio, rivelando di non ricordarsi nulla del genere. "Ricorda solo di aver visto e conosciuto Sharon per la prima volta quando ha visto il provino fatto da Paul Verhoeven per Basic Instinct, e Michael disse: ‘Assolutamente, è lei’. Ha sicuramente passato del tempo con Stone a Cannes, ma era quando stavano promuovendo Basic Instinct. E quando avevano finito di girare il film erano amici", ha fatto sapere il rappresentante dell’attore.

Basic Instinct, il cult anni Novanta: dove vederlo

Al di là delle presunte incomprensioni tra gli attori, Basic Instinct rimane un vero cult degli anni Novanta diretto da Paul Verhoeven e interpretato magistralmente proprio da Michael Douglas e Sharon Stone. La storia ruota attorno all’investigatore Nick Curran, che indaga sull’omicidio di una ex rockstar brutalmente assassinata con un rompighiaccio. La principale sospettata è Catherine Tramell, una scrittrice affascinante, enigmatica e provocante, la cui ultima opera letteraria descrive un delitto identico a quello su cui Curran sta indagando.

Nonostante le prove indiziarie e il suo comportamento manipolatorio, Catherine riesce a sedurre l’investigatore, trascinandolo in un gioco psicologico pericoloso fatto di attrazione, ossessione e ambiguità. Il film è celebre per la sua tensione erotica, il gioco di potere tra i protagonisti e la celebre scena dell’interrogatorio con Sharon Stone. Un film che rimane uno dei thriller più discussi e controversi degli anni ’90 e che oggi è possibile vedere in streaming su Netflix, Prime Video, Google Play Film, Apple TV e Rakuten TV.

