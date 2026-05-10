Barcellona-Real Madrid oggi in TV si vede in chiaro gratis: chi la trasmette oltre DAZN, risse e l’umiliazione che terrorizza i ‘Blancos’ Domenica 10 maggio 2026 il Barcellona ospita il Real Madrid nel ‘Clasico’ che può assegnare la Liga: canale e orario diretta tv e streaming, come seguire il match.

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Rete 4 rivoluziona il suo prime time domenicale e punta sul grande calcio internazionale. Stasera in tv – 10 maggio 2026 – sul quarto canale del telecomando non andrà in onda come di consueto la puntata in diretta del talk Fuori dal Coro di Mario Giordano, che osserverà un turno di sosta forzata per lasciare spazio a una delle partite di calcio più seguite al mondo: il ‘Clasico’ Barcellona-Real Madrid.

Barcellona-Real Madrid gratis in TV: dove vederlo e orario

Si tratta di una grande novità del palinsesto di Mediaset, frutto di un nuovo accordo di sublicenza con DAZN (dopo il Mondiale per club) che permetterà al ‘Biscione’ di trasmettere in co-esclusiva sei tra le partite più importanti della LaLiga EA Sports. Barcellona-Real Madrid oggi sarà quindi trasmessa gratis in Tv su Rete 4 a partire dalle ore 21, con collegamento avviato 15’ prima del fischio d’inizio in collegamento live dal "Nou Camp’ di Barcellona. In telecronaca Riccardo Trevisani, affiancato dall’ex giocatore Borja Valero in qualità di voce tecnica.

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Pur avendo ‘girato’ i diritti di trasmissione in chiaro a Mediaset, anche DAZN trasmetterà il match clou della Liga per i suoi abbonait, commentato dal duo Alberto Santi-Emanuele Giaccherini.

Barcellona-Real Madrid:

Data: domenica 10 maggio 2026;

domenica 10 maggio 2026; Orario: 21;

21; Dove vederla in diretta TV in chiaro: Rete 4

Rete 4 Diretta streaming: DAZN, Mediaset Infinity

Il Barcellona pronta a far feste nel ‘Clasico’

Oltre a essere la partita tra club con maggior fascino al mondo, il Clasico in programma stasera 10 maggio ha un significato speciale. Per il Barcellona di Flick, infatti, la super sfida del Nou Camp sarà un match point per il titolo, perché i catalani (primi con 88 punti a tre gare dalla fine) hanno la possibilità di laurearsi campione di Spagna nel Clasico conquistando un punto contro i ‘Blancos’ (secondi a -11). La partita si preannuncia quindi intensa e ad altissima tensione, perché il Real Madrid farà di tutto per evitare l’umiliazione di essere la squadra a dover consegnare la Liga nelle mani deii suoi nemici storici.

Barcellona-Real Madrid, ultime news e probabili formazioni

Il Barça si presenta al Clasico con diverse assenze, tra cui Andreas Christensen e la super stella Lamine Yamal, ancora impegnato nel recupero da un infortunio. In porta pronto Joan García, con una difesa guidata da Cancelo, Koundé, Cubarsí e Gerard Martín. A centrocampo torna Pedri insieme a Eric García, mentre davanti Rashford dovrebbe affiancare Fermín e Robert Lewandowski.

Emergenza totale per il Real Madrid, privo di metà formazione titolare tra infortuni e problemi fisici. Il tecnico Arbeloa (che ha le ore contate dopo una stagione fallimentare) dovrà fare a meno di Rodrygo, Militao, Mendy, Arda Güler e Carvajal. In forte dubbio anche la presenza di Mbappé, che sta smaltendo in un infortunio muscolare: il ‘9’ transalpino sarà nei convocati ma difficilmente partirà titolare. In attacco attesi Vinícius Júnior e il canterano Gonzalo Garcia, con Bellingham a guidare il centrocampo.

Queste le probabili formazioni del match:

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick

Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi, Pedri, Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Mastantuono, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Gonzalo Garcia; Bellingham, Vinicius. Allenatore: Alvaro Arbeloa

Real Madrid allo sbando: Mbappè out, risse e multe milionarie

Alla vigilia del Clasico, il Real Madrid arriva travolto da tensioni interne, polemiche e rapporti ormai logorati dopo una stagione ampiamente deludente. La recente rissa in allenamento tra Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde, culminata con il ricovero in ospedale dell’uruguaiano e una maxi multa di 500mila euro per entrambi, è solo l’episodio più evidente di uno spogliatoio che è ormai una polveriera.

Attorno alla squadra cresce un clima di sospetto e sfiducia: dalle critiche dei tifosi verso Kylian Mbappé – criticato per essere concesso un viaggio di piacere a Cagliari durante la riabilitazione – alle indiscrezioni su nuove tensioni interne, la ‘Casa Blanca’ vive giorni di caos assoluto. Il francese, inoltre, è ormai finito nel mirino dei tifosi: una petizione lanciata online ("Mpabbé out") in cui si chiede la cessione del giocatore, ha già superato il milione di adesioni. Anche il futuro in panchina di Arbeloa sembra segnato, ma al momento il rischio più grande per i Blancos è vedere il FC Barcelona festeggiare la Liga proprio nel Clasico. Un epilogo che sarebbe un’umiliazione storica per il Real Madrid.

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