Su RaiPlay c’è un film con Barbora Bobulova: ha conquistato Venezia e David di Donatello Barbora Bobulova brilla in Scialla!, il film cult italiano disponibile su RaiPlay: una storia intensa tra risate, emozioni e colpi di scena da non perdere.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Nel catalogo di RaiPlay è disponibile Scialla!, film diretto da Francesco Bruni, con protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Barbora Bobulova e Filippo Scicchitano. Una pellicola che esplora meticolosamente le relazioni familiari, in particolare, quella tra padre e figlio che non si conoscono. Dunque, una commedia drammatica con al centro una tematica decisamente profonda e alla quale sono stati riconosciuti dei premi, tra cui il David di Donatello e un Nastro d’Argento. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Le relazioni familiari al centro del film Scialla! con Barbara Bobulova

Scialla!, film di esordio del 2011 di Francesco Bruni, è una commedia drammatica che esplora i rapporti familiari, la crescita personale e la riscoperta dei legami affettivi. La storia segue Bruno (Fabrizio Bentivoglio), ex insegnante disilluso che lavora come tutor e scrittore di biografie, la cui vita ordinaria viene stravolta dall’arrivo di Luca (Filippo Scicchitano), un quindicenne ribelle che scopre di essere suo figlio grazie alla madre Tina (Barbora Bobuova).Tina, dal passato turbolento, lascia il ragazzo in autonomia mentre si reca in Mali. Il film mostra l’evoluzione del rapporto tra Bruno e Luca: da iniziale diffidenza a complicità autentica, fatta di gesti quotidiani e piccoli momenti di vicinanza. Bruno riscopre la capacità di prendersi cura, mentre Luca impara a vedere la figura paterna come sostegno reale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tina, ex attrice di cinema per adulti, viene rappresentata con umanità e senza giudizio, evidenziando la sua consapevolezza e intelligenza emotiva. La città di Roma fa da sfondo a un mix di emozioni, con quartieri, strade e locali che riflettono le tensioni dei protagonisti, mentre la colonna sonora di Amir Issaa e The Ceasars sottolinea le emozioni e il legame tra cultura giovanile e vita urbana. Il film è apprezzato per la naturalezza delle interpretazioni: Bentivoglio rende credibile la trasformazione di Bruno, Scicchitano dona autenticità al percorso di Luca e Bobulova offre un ritratto complesso e sensibile di Tina.

Le curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Ci sono diverse curiosità che abbiamo scovato su questo film e che vi sveleremo. Iniziamo col dirvi che ha ottenuto grande successo e numerosi premi, tra cui il Controcampo italiano alla Mostra del Cinema di Venezia e diversi David di Donatello, tra cui quello per il Miglior film, oltre al Premio David Giovani e al Nastro d’Argento. Il titolo Scialla è un’espressione romana che significa "stai sereno" e potrebbe derivare dall’arabo Inshallah, ma non ci sono conferme ufficiali. Bruno, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, ricorda personaggi come Don Johnston di Broken Flowers e Bob Harris di Lost in Translation, mentre il finale richiama lo stile di Nanni Moretti in Caro diario.

Roma è il cuore delle ambientazioni: la casa di Luca e Tina si trova vicino agli Ex Mercati Generali, il bar di Bruno nel rione San Saba, la scuola di Luca è il Liceo Virgilio nel rione Regola, e la villa del Poeta in Via di Grottarossa. Anche una pizzeria romana diventa teatro di momenti significativi legati alla situazione economica di Bruno. La pellicola è visibile in streaming su RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche