Il regista continua la sua opera di decostruzione del proprio ruolo all'interno dei suoi film, affidandosi all'attrice di origini slovacche

"Nanni Moretti mi ha dato un ruolo in un momento difficile", ha commentato Barbora Bobulova in merito a questo film, diretto e scritto da Nanni Moretti, che l’ha vista premiata come migliore attrice non protagonista ai Nastri d’Argento e che potete trovare in streaming gratis su RaiPlay. Una pellicola dentro la pellicola, in pieno stile morettiano, col regista di Brunico ma cresciuto a Roma che gira il suo personale 8 1/2. Nel cast anche Silvio Orlando e Margherita Buy.

Di cosa parla la trama de Il sol dell’avvenire con Barbora Bobulova in streaming su RaiPlay

Giovanni (Moretti) è un regista impegnato nella realizzazione del suo ultimo film, basato sulla reazione di una sezione locale del Partito Comunista Italiano alla Rivoluzione ungherese del 1956. Sua moglie Paola (Buy), produttrice, è sofferente per la relazione col marito e perchè per la prima volta deve produrre un film che non è diretto da lui. Parallelamente, Giovanni ha a che fare con Ennio (Orlando) protagonista del suo film, e con Vera (Bobulova), che interpreta sua moglie. A ciò si aggiungono problemi di produzione, perchè Pierre, il finanziatore, non ha più il denaro per proseguire nelle riprese per via di pesanti debiti. Dopo un disastroso colloquio con Netflix, Giovanni e Paola scelgono come nuovi produttori un gruppo di coreani, entusiasmati dalla sceneggiatura e dal suo finale senza speranza.

Nanni Moretti in un film sovversivo con Barbora Bobulova

"Diversi colleghi mi misero un po’ d’ansia, dicendomi di come Moretti fosse un regista che mette soggezione ma io mi sono trovata molto a mio agio con lui, mi sono sentita accudita". In questa frase è fotografato il rapporto sul set tra Barbora Bobulova e Nanni Moretti. In un percorso di decostruzione continuo del proprio ruolo, diviso tra attore, regista e sceneggiatore, Moretti negli anni si è sempre più allontanato dal centro della cinepresa. Salvo poi ritornarvi per Il sol dell’avvenire, in cui mette in discussione tutti i temi del suo modo di fare cinema.

Ed è così che l’attrice interpretata da Barbora Bobulova prima lo mette in crisi perchè riscrive parte delle battute del copione, salvo poi fargli capire che opporsi a oltranza al cambiamento è non solo deleterio, ma addirittura impossibile. Il sol dell’avvenire diviene un film sovversivo, poiché attraverso di esso Moretti prende posizione contro una certa industria cinematografica, e quindi anche contro una certa cultura italiana. Quella rimasta ancorata a una retorica da libro cuore e che ignora che "poetico" è "politico".

Dove vedere Il sol dell’Avvenire in streaming

Se vi abbiamo incuriosito, trovate Il sol dell’avvenire con Barbora Bobulova in streaming gratis sul catalogo di RaiPlay.

