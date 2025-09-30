Barbora Bobulova è spietata in questa miniserie su RaiPlay: vi farà tremare dalla paura
L'attrice, prima del successo con Il sol dell'avvenire, ha vestito i panni di una dirigente tv in una miniserie con Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh
Non sono rari i tentativi di trasportare in tv il successo ottenuto sul web. A volte ci si riesce (come ha fatto ad esempio, Frank Matano) ma, molto più spesso, il tutto si traduce in un fallimento. Come è stato per una miniserie del 2016 con protagonista Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh, e con Barbora Bobulova nel cast, che trovate in streaming senza costi su RaiPlay. Il bravo youtuber non è riuscito a traslare la propria verve comica, anche per colpa di una sceneggiatura decisamente poco ispirata.
Di cosa parla la trama di Baciato dal Sole con Barbora Bobulova in streaming su RaiPlay?
Elio Sorrentino (Scilla) è un giovane ragazzo pugliese, partecipante al talent show Re per una notte indetto dall’emittente Idra TV. Elio è dato per favorito ma, per evitare che vinca, le alte sfere del canale obbligano l’autore Guerino Guidi (Luigi Di Fiore) a manomettere il televoto. Guerino, per opporsi, tenta di ribaltare la situazione mandando in onda un’intervista di Elio (fatta a sua insaputa) in cui viene svelata la sua difficile situazione familiare. Il ragazzo è infatti stato abbandonato dalla madre e il padre adottivo versa il gravissime condizioni economiche. Scoperta la manomissione, la nuova direttrice di Idra TV, Diana Morigi (Barbora Bobulova), convincerà il consiglio di amministrazione a far condurre a Elio un one-man show, Baciato dal sole, in cui il ragazzo potrà mettere in mostra tutto il suo talento.
Un presupposto decisamente troppo inverosimile
Il problema alla base di Baciato dal sole è che si poggia su un presupposto narrativo sin troppo inverosimile, anche con una generosa dose di sospensione volontaria dell’incredulità. Non viene, infatti, spiegato perchè Guerino o Diana dovrebbero convincersi a scatola chiusa che il ragazzo valga talmente tanto da affidargli la conduzione in solitaria di un programma. La trama legata alla madre di Elio, per lo meno, risulta interessante fino allo svelamento finale, che sembra uscito da una soap opera argentina per quanto è inutilmente convoluto.
L’impianto narrativo messo in piedi dagli sceneggiatori Alberto Taraglio e Maria Grazia Saccà corre. Tanto. TROPPO. Succede troppo a una persona "comune" in un lasso di tempo decisamente breve, aggiungendosi alla lista delle cose poco credibili. A concludere il pacchetto, si aggiunge la regia di Antonello Grimaldi, piatta e senza mordente, oltre a un livello recitativo generale decisamente basso. Non si salva nemmeno Barbora Bobulova, che ci ha abituati a ben altre interpretazioni.
Dove vedere Baciato dal sole in streaming
Se, nonostante tutto, volete dare una chance a Baciato dal sole, trovate la miniserie con Barbora Bobulova in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.
