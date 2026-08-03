Barbie 2 potrebbe non vedere la luce: Margot Robbie e Ryan Gosling ‘chiedono troppo’ per il sequel, ma c’è un piano B Warner Bros. e Mattel si contendono il futuro del sequel: la mancata intesa con il cast originale potrebbe cancellare il ritorno del film campione d'incassi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sembrava il sequel a cui Hollywood non poteva rinunciare, ma il ritorno di Barbie sul grande schermo potrebbe trasformarsi in un vero caso. Dopo il successo mondiale del primo film, capace di conquistare pubblico e critica con 1,4 miliardi di dollari al box office, Barbie 2" ora vive una fase di profonda incertezza. Al centro della disputa, se così si può definire, ci sono Margot Robbie, Ryan Gosling e Greta Gerwig, ma anche Warner Bros. e Mattel: un nodo che per ora non si scioglie, tra contratti, richieste economiche e impegni futuri. Il destino del film, è dunque, incerto. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Barbie 2 a rischio, il sequel con Margot Robbie e Ryan Gosling potrebbe saltare: l’indiscrezione

Il futuro di Barbie 2 resta ancora avvolto nell’incertezza, nonostante il successo straordinario del primo film, che ha ottenuto ben otto nomination agli Oscar. Secondo il New York Times, il problema principale sarebbe legato ai contratti: Warner Bros. ha tempo fino a dicembre 2026 per trovare un accordo con Margot Robbie, Ryan Gosling e Greta Gerwig. In caso contrario, i diritti del sequel torneranno a Mattel, che potrebbe sviluppare un nuovo film senza il coinvolgimento del cast e della regista originali. Al centro della disputa ci sarebbe il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, che avrebbe rifiutato le ultime offerte dello studio definendole "troppo generose". Tra le richieste ci sarebbe quella di Ryan Gosling, che avrebbe chiesto 20 milioni di dollari per tornare nei panni di Ken, oltre alla possibilità di una percentuale sugli incassi per il trio protagonista.

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Warner Bros. ha però contestato questa ricostruzione, sostenendo che gli agenti del cast avrebbero rifiutato un’offerta presentata a maggio 2026 senza avanzare una controproposta. A complicare ulteriormente la situazione ci sono gli impegni dei protagonisti: Greta Gerwig è impegnata con il film su Narnia per Netflix, mentre Ryan Gosling sarà coinvolto nel progetto Marvel su Ghost Rider previsto per il 2028.

Barbie 2, ci sono davvero le basi per un sequel?

Non è la prima volta che il sequel viene messo in discussione. In passato Gerwig aveva dichiarato di essere a "totalmente zero" idee per un eventuale seguito, pur dicendo che avrebbe preso in considerazione la regia solo con uno script davvero solido. Non esiste ancora una sceneggiatura, né tantomeno un’idea di trama. Alla luce di tutto questo, la domanda sorge spontanea: "Ma ci sono le basi per un sequel o rimangono solo voci ‘campate in aria?‘ Il destino di Barbie 2 dipenderà dalle prossime trattative tra Warner Bros. e il team originale. Naturalmente, i fan che sognano il sequel, rimarranno ancora per un po’, col fiato sospeso. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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