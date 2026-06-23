Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Barbara D'Urso uffiicializza il ritorno, arriva l'annuncio più atteso: cosa farà la conduttrice

Barbara D'Urso è tornata a parlare sui social sul suo futuro lavorativo, svelando il suo prossimo progetto. La conduttrice sta per tornare

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

barbara d'urso ritorno
IPA

Barbara D’Urso torna ad occupare le pagine più importanti del mondo dello spettacolo e lo fa con un annuncio che ha entusiasmato i fan. L’ex volto di Canale 5 ha infatti pubblicato sui social un dettaglio sul suo futuro lavorativo.

La conduttrice aveva già fatto partire qualche indiscrezione, che parlava di una sua presunta partecipazione al talent show Ballando con le Stelle in qualità di giurata, ruolo che fino allo scorso anno era spettato a Selvaggia Lucarelli, ora al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. "Sarà un autunno meraviglioso e sarà una primavera stupenda", aveva scritto D’Urso qualche giorno fa. Dopo le tante dicerie sul suo futuro lavorativo, ecco arrivata una piccola conferma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Barbara D’Urso parla di futuro e annuncia il ritorno

Non tv, come invece pensavano molti dei suoi fan, ma teatro. "Perché nessuno può togliermi la voce", ha scritto lei dopo aver pubblicato un post che la ritrae in bianco e nero sulla locandina del suo nuovo spettacolo teatrale Barbaramente, diretto da Chiara Noschese. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 si esibirà infatti, in anteprima, nel 2027: il 14 aprile a Napoli e il 19 aprile a Milano.

Con questo annuncio, si è aperto per lei un nuovo capitolo lavorativo, che permetterà a Barbara D’Urso di mostrarsi senza filtri e in una dimensione più intima, quella che la vedrà sul palcoscenico e davanti al pubblico. Un’esperienza per lei molto preziosa, soprattutto dopo quella vissuta con la commedia teatrale Taxi a due piazze.

A seguire ci sono stati diversi commenti degli utenti, tutti molto felici per questo traguardo professionale. "Che sia l’inizio del grande ritorno che meriti e che ci meritiamo", ha infatti scritto uno di loro.

Perché Barbara D’Urso è andata via da Mediaset

La conduttrice è stata una protagonista del palinsesto Mediaset per diversi anni, dato che ha capitanato il programma Pomeriggio 5 e altri tv show pomeridiani e serali. L’azienda di Cologno Monzese ha però preferito – inaspettatamente – mandarla via per motivi che in realtà non sono stati resi pubblici.

"Un giorno le vere motivazioni verranno fuori", aveva infatti detto lei dopo le tante battaglie portate avanti contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi. Per la D’Urso c’è stato quindi un allontanamento dalla scena e, dopo qualche anno, un ingresso – temporaneo – in casa Rai, dato che ha partecipato a Ballando con le Stelle come concorrente. Le voci più recenti dicono proprio che la conduttrice potrebbe presto tornare nell’azienda di Viale Mazzini per ricoprire ruoli a lei consoni.

Potrebbe interessarti anche

Barbara D'Urso

Barbara D'Urso a Ballando Con Le Stelle, smentito l'ingresso in giuria della conduttrice: "Una Ca***ta", "Non trova conferme"

Tra voci, suggestioni estive e ipotesi circolate, il possibile approdo della condutt...
selvaggia lucarelli ballando

Ballando con le Stelle, spunta il sostituto di Selvaggia Lucarelli: chi prenderà il suo posto. L'ipotesi sulla nuova giuria

Selvaggia Lucarelli non sarà più la giurata di Ballando con le Stelle, ed ecco chi p...
Barbara D'Urso

Barbara D’Urso: “Sarà autunno meraviglioso”. È in pole per Ballando con le stelle: la reazione di Selvaggia Lucarelli (rimpiazzata)

L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha lasciato intendere di essere pronta a nuovi...
Chiara Ferragni e Barbara D'Urso

Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso lancia indizi sul suo ruolo in giuria e Milly Carlucci torna a corteggiare la Ferragni

Tra indizi social, giochi di parole e una poltrona vacante, il futuro della giuria d...
Barbara D'Urso

Barbara D’Urso, Surprise Surprise diventa un caso: salta (di nuovo) lo show su Rai 1. Cosa sappiamo

Il programma di cui si vocifera da mesi non sarebbe stato incluso nei palinsesti del...
Belén Rodríguez

“Belén a Ballando con le Stelle”, la ‘vendetta’ contro Selvaggia Lucarelli che le ha soffiato l’Isola dei Famosi: l’indiscrezione

Stando agli ultimi rumor la showgirl argentina potrebbe sbarcare alla corte di Milly...
Selvaggia Lucarelli

Ballando, caccia ai sostituti (di lusso) per Selvaggia Lucarelli: da Fagnani a D’Urso e Ventura, chi è in vantaggio

Mentre la giurata del dance show sembra vicina a L'Isola dei Famosi, il toto-nomi su...
Barbara D'Urso

Barbara D’Urso sbarca (finalmente) su Rai 1, è fatta per il nuovo show: la staffetta con Antonella Clerici

Rai 1 prepara la rivoluzione del venerdì sera: Barbara D’Urso pronta al ritorno con ...
Barbara D'Urso

Barbara D’Urso agguerrita, la verità su Toffanin, De Filippi e la mediazione con Mediaset: “Offerta umiliante”

Continua la querelle, finita anche in tribunale, tra la conduttrice e l’emittente te...

Systab

Crepe nei muri?

Distinguere tra un difetto superficiale e un segnale strutturale

LEGGI

Personaggi

Mary Segneri

Mary Segneri
Paola Ferrari

Paola Ferrari
Cristel Carrisi

Cristèl Carrisi
Gianmarco Pozzoli

Gianmarco Pozzoli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963