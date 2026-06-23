Barbara D'Urso uffiicializza il ritorno, arriva l'annuncio più atteso: cosa farà la conduttrice
Barbara D'Urso è tornata a parlare sui social sul suo futuro lavorativo, svelando il suo prossimo progetto. La conduttrice sta per tornare
Barbara D’Urso torna ad occupare le pagine più importanti del mondo dello spettacolo e lo fa con un annuncio che ha entusiasmato i fan. L’ex volto di Canale 5 ha infatti pubblicato sui social un dettaglio sul suo futuro lavorativo.
La conduttrice aveva già fatto partire qualche indiscrezione, che parlava di una sua presunta partecipazione al talent show Ballando con le Stelle in qualità di giurata, ruolo che fino allo scorso anno era spettato a Selvaggia Lucarelli, ora al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. "Sarà un autunno meraviglioso e sarà una primavera stupenda", aveva scritto D’Urso qualche giorno fa. Dopo le tante dicerie sul suo futuro lavorativo, ecco arrivata una piccola conferma.
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Barbara D’Urso parla di futuro e annuncia il ritorno
Non tv, come invece pensavano molti dei suoi fan, ma teatro. "Perché nessuno può togliermi la voce", ha scritto lei dopo aver pubblicato un post che la ritrae in bianco e nero sulla locandina del suo nuovo spettacolo teatrale Barbaramente, diretto da Chiara Noschese. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 si esibirà infatti, in anteprima, nel 2027: il 14 aprile a Napoli e il 19 aprile a Milano.
Con questo annuncio, si è aperto per lei un nuovo capitolo lavorativo, che permetterà a Barbara D’Urso di mostrarsi senza filtri e in una dimensione più intima, quella che la vedrà sul palcoscenico e davanti al pubblico. Un’esperienza per lei molto preziosa, soprattutto dopo quella vissuta con la commedia teatrale Taxi a due piazze.
A seguire ci sono stati diversi commenti degli utenti, tutti molto felici per questo traguardo professionale. "Che sia l’inizio del grande ritorno che meriti e che ci meritiamo", ha infatti scritto uno di loro.
Perché Barbara D’Urso è andata via da Mediaset
La conduttrice è stata una protagonista del palinsesto Mediaset per diversi anni, dato che ha capitanato il programma Pomeriggio 5 e altri tv show pomeridiani e serali. L’azienda di Cologno Monzese ha però preferito – inaspettatamente – mandarla via per motivi che in realtà non sono stati resi pubblici.
"Un giorno le vere motivazioni verranno fuori", aveva infatti detto lei dopo le tante battaglie portate avanti contro Mediaset e Pier Silvio Berlusconi. Per la D’Urso c’è stato quindi un allontanamento dalla scena e, dopo qualche anno, un ingresso – temporaneo – in casa Rai, dato che ha partecipato a Ballando con le Stelle come concorrente. Le voci più recenti dicono proprio che la conduttrice potrebbe presto tornare nell’azienda di Viale Mazzini per ricoprire ruoli a lei consoni.
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