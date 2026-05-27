Barbara D’Urso: “Sarà autunno meraviglioso”. È in pole per Ballando con le stelle: la reazione di Selvaggia Lucarelli (rimpiazzata) L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha lasciato intendere di essere pronta a nuovi progetti in tv: si parla del ruolo di giurata alla corte di Milly Carlucci

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il futuro di Barbara D’Urso è ormai da tempo un’incognita. Dopo l’esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle (e a quasi tre anni dal suo addio a Mediaset), infatti, per la conduttrice si parla con sempre più insistenza di una nuova avventura televisiva, magari in pianta stabile in Rai. Negli ultimi giorni è spuntata l’ipotesi di un ritorno proprio a Ballando, nel ruolo di giurata alla corte di Milly Carlucci al posto di Selvaggia Lucarelli (indirizzata verso L’Isola dei Famosi). La reazione della giornalista, ovviamente, non si è fatta attendere. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, l’indizio sul futuro in tv a Ballando con le Stelle: cosa farà

"Sarà un autunno meraviglioso" ha scritto oggi Barbara D’Urso sui social, in un post condiviso su X. Poche parole cariche di speranza che hanno ovviamente subito alimentato i rumor sul futuro della conduttrice, ormai da tempo al centro di speculazioni tra ipotesi di grandi ritorni e nuovi progetti che, puntualmente, si risolvono in un nulla di fatto. Per lei si parla da anni (dalla burrascosa rottura con Mediaset) di una chance in pianta stabile in Rai, ma proprio recentemente il direttore Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore ha ammesso di avere valutato il nome di Barbara d’Urso e di non essere riuscito a "trovare spazio per nuovi programmi" nel nuovo piano editoriale. A cosa fa riferimento, dunque, ‘Carmelita’?

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Dopo l’esperienza prima come ‘ballerina per una notte’ e poi come concorrente della 20esima edizione, per Barbara D’Urso si potrebbero spalancare le porte per un altro grande ritorno a Ballando con le Stelle. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Milly Carlucci potrebbe puntare su di lei in caso di addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Le quotazioni di un ritorno di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle (dove potrebbe tornare anche Francesca Fialdini) nel nuovo ruolo di giudice sono lievitate con l’intensificarsi dei rumor riguardo il possibile approdo di Selvaggia Lucarelli a L’Isola dei Famosi. Dopo la parentesi da opinionista del GF, infatti, la giornalista potrebbe restare in casa Mediaset e prendere le redini della conduzione della prossima edizione del reality (con buona pace di Belén Rodríguez). Per ‘Carmelita’ ci sarebbe dunque un posto vacante al tavolo della giuria di Ballando, ma a ‘placare’ le speculazione ci ha pensato ovviamente Selvaggia stessa, che sui social ha commentato: "Ma almeno fate passà un mesetto", scherzando sul suo presunto addio a Milly Carlucci.

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