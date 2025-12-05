Barbara D’Urso a pezzi, allarme prima di Ballando con le stelle: “Non ce la faccio più”, cosa succede La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci non ha nascosto il suo sconforto a poche ore dalla prima semifinale: le ultime sulle sue condizioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Barbara D’Urso tiene duro. Alle prese con un infortunio da qualche giorno e a poche ore dalla prima semifinale di Ballando con le Stelle, la conduttrice ha deciso di non fermarsi e continuare a dare il tutto per tutto nello show di Milly Carlucci. La sua determinazione, però, ha lasciato spazio anche allo sconforto, come raccontato da ‘Carmelita’ stessa sui social. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Barbara D’Urso e la semifinale di Ballando con le Stelle: le ultime sull’infortunio

Colpita da un infortunio alla spalla, Barbara D’Urso sembrava essere a un passo dal ritiro da Ballando con le Stelle, ma è stata la stessa conduttrice a spazzare via tutte le voci e ad annunciare di non volere mollare proprio adesso. Domani andrà in scena la prima semifinale e ‘Carmelita’ – fin dalle prime puntate una delle favorite per la vittoria finale, al pari di Francesca Fialdini – scenderà regolarmente in pista. Insieme al suo maestro Pasquale La Rocca, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque si esibirà con un tutore al braccio sinistro. E a proposito di Francesca Fialdini, anche la conduttrice di Da noi… a ruota libera tornerà in gara partecipando ai ripescaggi dopo avere messo a tacere le critiche dietro le quinte sul suo infortunio.

Lo scoraggiamento della conduttrice e la reazione di Pasquale La Rocca

Mossa da una grandissima determinazione e dalla volontà di non arrendersi proprio a un passo dalla finale di Ballando con le Stelle (che andrà in scena il prossimo 20 dicembre), Barbara D’Urso ha però dovuto fare i conti anche con qualche momento di sconforto. Limitata nei movimenti dal tutore, la conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci sta mettendo a punto con Pasquale La Rocca una coreografia adatta alle sue condizioni fisiche. "Sono molto molto molto demoralizzata" ha ammesso Barbara D’Urso in una storia pubblicata tra le sue storie Instagram, visibilmente affaticata e col fiatone in sala prove. "Ballare con questo è molto complicato" si è lamentata, facendo riferimento ovviamente al tutore al braccio. Pasquale La Rocca, però, ha subito cercato di suonare nuovamente la carica: "Ce la faremo, ce la faremo!" ha promesso il maestro, scherzando con lei e trascinando sulla pista.

