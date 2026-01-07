Barbara D’Urso, doppia batosta dopo Ballando: “Salta il suo programma e niente Sanremo”. Il retroscena Rai-Mediaset La conduttrice rischia di restare ferma anche nel 2026, nonostante in molti si aspettassero una collaborazione con la tv di Stato dopo lo show di Milly Carlucci

Il 2026 non è iniziato nel migliore dei modi per Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, rischia di rimanere ferma ancora a lungo; stando a quando rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, la Rai avrebbe deciso di cancellare Surprise Surprise (nuovo programma a lei destinato) e anche le possibilità di vedere ‘Carmelita’ al Festival di Sanremo 2026 sarebbero svanite. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, la situazione: saltato il nuovo programma Rai

Brutte notizie per Barbara D’Urso. Dopo la fortunata esperienza come concorrente a Ballando con le Stelle (coronata dal terzo posto finale), infatti, in tanti si aspettavano di rivedere presto la conduttrice in casa Rai. Si è parlato a lungo di Surprise Surprise, un nuovo programma che avrebbe dovuto rilanciare ‘Carmelita’ nelle vesti di conduttrice e al timone di un progetto inedito. Secondo quanto svelato da Giuseppe Candela su Dagospia, tuttavia, dopo avere valutato anche altri nomi la tv di Stato avrebbe deciso di mettere in stallo e archiviare il tutto. "Salta lo show Rai prodotto da Fremantle e destinato a Barbara D’Urso" scrive il giornalista, aggiungendo anche la causa di questa decisione: "Tutta colpa dei tagli e dei problemi di budget".

Cosa succede ora: l’intesa Rai-Mediaset e Andrea Delogu a Sanremo

Stando a quanto rivelato dal portale Dagospia dietro la cancellazione della nuova trasmissione Rai pensata per Barbara D’Urso ci sarebbero anche altre motivazioni. Non solo problemi di costi, dunque: "Sullo sfondo c’è il patto di non belligeranza rinnovato col ‘Biscione’". Secondo alcune fonti, infatti, i vertici Rai e l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi avrebbero trovato un accordo verbale per evitare di alzare il livello della concorrenza oltre un certo limite e un’ex figura centrale di Cologno Monzese come Barbara D’Urso rappresenterebbe un ‘problema’ in questo senso. Per la conduttrice sembra piovere sul bagnato: anche le possibilità di una partecipazione al Festival di Sanremo 2026 come co-conduttrice, infatti, sembrerebbero essere ai minimi termini. Stando alle ultime indiscrezioni sul palco dell’Ariston Carlo Conti dovrebbe essere affiancato da Andrea Delogu, fresca vincitrice di Ballando con le Stelle (proprio davanti a Barbara D’Urso).

