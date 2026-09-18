Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle? Continuano i rumours: "Il contratto è pronto". Il nuovo ruolo della conduttrice in tv Barbara D'Urso potrebbe entrare nel cast di Ballando con le Stelle come giurata. A lanciare l'indiscrezione è Vanity Fair

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Barbara D’Urso potrebbe entrare nel cast di Ballando con le Stelle, stavolta in qualità di giurata dopo la sua esperienza di concorrente del talent. La nuova edizione del programma – capitanato ancora una volta da Milly Carlucci – va in onda a partire dal 3 ottobre e vede la presenza di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo alle prese con una nuova avventura televisiva. In più, sono stati annunciati Francesca Fialdini e Simona Ventura al tesoretto e Alberto Matano dietro al bancone della giuria.

Molte voci sul talent di Rai 1 sono state confermate, ma ce n’è ancora una che non ha ancora trovato un fondamento, cioè quella che vede Barbara D’Urso parte integrante del programma e armata di paletta.

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Il contratto di Barbara D’Urso per Ballando con le Stelle: i rumours

Ormai da settimane si parla della presunta presenza di Barbara D’Urso sulla sedia che, fino allo scorso anno, era occupata da Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha infatti lasciato il talent per sbarcare su Canale 5, nel reality Grande Fratello Vip in veste di opinionista. Ora è invece arrivata un’indiscrezione su Vanity Fair, che ha scritto: "Al di là dei presunti veti e di chi ha remato contro (molti), la sua vera sostenitrice è sempre stata Milly Carlucci, che l’ha voluta fortemente".

E ancora: "Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle ci sarà. Il contratto, stilato su misura per lei, è arrivato. E ve lo diciamo subito: non ci sono state richieste da ‘diva'". Nei giorni scorsi erano infatti circolate delle voci secondo cui sarebbe stato impossibile l’accordo tra la Rai e la D’Urso per via delle sue "pretese esagerate". Indiscrezioni, queste, che si sarebbero rivelate del tutto infondate.

Il ruolo di Barbara D’Urso nel cast di Ballando con le Stelle

Secondo il portale online Vanity Fair, a volere fortemente l’ex volto di casa Mediaset sarebbe stata proprio Milly Carlucci, da sempre sua ammiratrice. La conduttrice avrebbe infatti convinto Barbara a ricoprire il ruolo che era stato, negli ultimi anni, di Selvaggia Lucarelli, ora concentrata sui suoi nuovi impegni su Canale 5. Tra l’altro, oltre alla sua presenza nel reality show Grande Fratello Vip, un grande impatto ha avuto il ruolo di conduttrice nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Intanto, non c’è ancora stata una conferma, da parte del team di Ballando con le Stelle, sulla presunta presenza di Barbara D’Urso nel cast ma si pensa che presto possano esserci aggiornamenti a riguardo.

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