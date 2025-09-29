Barbara D'Urso su Mediaset Infinity con la fiction della discordia a Ballando Momenti di "tensione" tra il giudice Canino e la conduttrice, corrente in coppia con Pasquale La Rocca, che risponde piccata a una provocazione

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle ha fatto parlare di sé, e non solo per la rumba con Paquale La Rocca. La conduttrice è stata protagonista di un acceso diverbio con i giudici Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, esacerbato dal nervosismo accumulato per essere salita sul palco dello show a mezzanotte passata. Uno scontro verbale che ha avuto come oggetto del contendere le doti recitative di Barbara D’Urso, messe in mostra in una famosa serie tv, che trovate disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Fabio Canino, Barbara D’Urso… e la Dottoressa Gio

Dopo due anni dall’addio a Mediaset, Barbara D’Urso è tornata in tv. Il suo esordio in questa edizione di Ballando con le stelle di Milly Carlucci era uno dei più attesi dai fan. E, come nella migliore delle tradizioni della televisione nostrana, a far parlare non è stata l’esibizione in sé (per quanto apprezzata), quanto l’acceso diverbio con i giudici che è arrivato subito dopo. Giunta ben oltre la mezzanotte e accompagnata dalla standing ovation del pubblico, la rumba col maestro Pasquale La Rocca ha trovato il favore di Carolyn Smith. Un po’ più affilato il parere di Fabio Canino, che ha apostrofato l’ex conduttrice dicendo: "Non pensavo che lo avrei mai detto, ma ti ho trovata anche una brava attrice". Barbara non si è fatta sfuggire l’occasione e ha ribattuto: "Pensa! Un po’ Dottoressa Gio, diciamo". Il richiamo è ovviamente alla fortunata fiction mediaset che l’ha vista protagonista dal 1997 al 1998 e poi con un revival nel 2019.

Ma a destare scalpore è stata senza dubbio l’uscita di Selvaggia Lucarelli, che ha apostrofato indirettamente l’ex conduttrice riferendosi a Milly Carlucci definendola "Una donna di televisione, mica come te" e ricevendo un "Vaff…" mascherato dall’ironia. Senza dubbio, il pubblico in sala ha dovuto attendere ma ha avuto pane per i propri denti.

Dove vedere La Dottoressa Gio con Barbara D’Urso in streaming

La Dottoressa Giorgia Basile (Barbara D’Urso), per tutti "Gio" lavora come ginecologa in un ospedale romano. Aspetta un bambino assieme a suo marito Armando (Fabio Testi), ma nel tentativo di sedare una lite fra una donna incinta tossicodipendente e il suo spacciatore, subisce un aborto. Ciò la porta a doversi confrontare duramente con la realtà e incrina il rapporto con Armando, mentre continua il proprio lavoro come ginecologa, tentando di risolvere i molti problemi delle sue affezionate pazienti.

Trovate tutte le stagioni de La Dottoressa Gio con Barbara D’Urso in streaming senza costi sul catalogo di Mediaset Infinity.

