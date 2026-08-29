La Vita in Diretta, Barbara Di Palma debutta alla conduzione del TGR dopo l'addio in lacrime ad Alberto Matano: “Incredibile” Dopo 24 anni a La Vita in Diretta su Rai 1, la giornalista racconta il debutto alla guida del TGR Piemonte e svela: “Non ho ancora avuto il coraggio di rivedermi”

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Dalle emozioni dell’ultimo saluto a La Vita in Diretta a quelle, altrettanto forti, del primo telegiornale in conduzione. Poche settimane fa per Barbara Di Palma si è chiuso un capitolo lungo 24 anni, ma se ne è appena aperto un altro, con una nuova sfida professionale davanti alle telecamere. La giornalista, ex storica inviata del programma di Rai 1 di Alberto Matano, giovedì scorso ha infatti debuttato alla conduzione del TGR Piemonte, presentando sia l’edizione delle 14 sia quella delle 19.

Barbara Di Palma, il debutto al TGR Piemonte dopo La vita in diretta

Dopo quasi un mese dall’inizio della sua nuova avventura professionale nella redazione piemontese, Di Palma è arrivata alla conduzione del telegiornale regionale. Un momento che ha vissuto senza nascondere l’emozione, tanto da raccontare di avere avuto bisogno di tempo, una volta rientrata a casa, per metabolizzare quanto accaduto.

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Nel post pubblicato su Instagram, la giornalista ha scelto di condividere con i suoi fan le prime emozioni dopo il debutto:

"È stata una delle giornate più incredibili della mia vita. In queste immagini vedrete la mia emozione, ma sopratutto alcuni momenti speciali come quando i miei colleghi sono corsi in studio ad abbracciarmi subito dopo la sigla del tg. Vedrete quello che non si vede in tv. L’affetto, l’emozione condivisa. Gli occhi lucidi di Veronica. Le risate che sciolgono la tensione, le battute di Elena. Non vedrete l’abbraccio con Chiara Pottini che mi ha portata per mano durante il mio debutto. Leggere l’orgoglio nei suoi occhi è stato un privilegio.

Non c’è la calma di Matteo Spicuglia che mi ha supportato nell’edizione della sera! Ma c’è nei miei pensieri. Non ho avuto ancora il coraggio di rivedermi, ma lo farò. Per migliorare. Ora sto azzannando un piatto di spaghetti a casa. Ero così in fibrillazione che sono stata seduta per più di un’ora a cercare di metabolizzare questa giornata di cui ricorderò ogni sfumatura! GRAZIE @tgrpiemonte"

Poche ore fa, dopo una nuova conduzione al Tg, sempre via social ha confessato il suo stupore per il momento lavorativo che sta vivendo: "Chi lo avrebbe mai detto!!! La vita va davvero seguita. Non inseguita".

L’addio a La Vita in Diretta e le lacrime con Alberto Matano

Per capire il significato di questo esordio bisogna però tornare indietro di qualche mese, fino all’ultima puntata stagionale de La Vita in Diretta. Il 26 giugno 2026 il programma di Alberto Matano ha salutato una parte importante della sua squadra: diversi collaboratori e giornalisti, dopo aver vinto il concorso interno Rai, erano destinati a nuove esperienze nelle sedi regionali.

Tra loro c’era proprio Barbara Di Palma, una delle figure storiche della trasmissione dopo 24 anni di esperienza. Un addio che Matano ha voluto accompagnare personalmente con parole di grande stima:

"Voglio ringraziare moltissimo Barbara Di Palma per il suo lavoro straordinario. Dopo 24 anni, la maggior parte dei quali passati qui, in questo programma, sa fare tutto e sono convinto che farà benissimo anche nella prossima destinazione della Rai di Torino"

Il momento si è trasformato in uno dei più emozionanti del finale di stagione. Visibilmente commossa, Di Palma non è riuscita a trattenere le lacrime e si è avvicinata ad Alberto Matano per un lungo abbraccio. Un saluto che ha raccontato il legame costruito in tanti anni di lavoro all’interno della squadra di La Vita in Diretta. Per Matano, del resto, non si trattava soltanto di salutare una collega: Di Palma è stata per anni un punto di riferimento e una colonna della sua redazione, di cui sentirà senz’altro la mancanza alla ripresa della nuova stagione in programma il prossimo lunedì 7 settembre.

Il post diventa virale: tanti messaggi per Barbara Di Palma

Il racconto di Barbara Di Palma ha avuto una forte eco sui social, diventando rapidamente virale e raccogliendo centinaia messaggi di affetto e incoraggiamento per il suo debutto al TGR Piemonte. Tra i commenti lasciati sotto il post si leggono parole come "Che bello vederti così felice", oppure "Ti meriti tutto perché sei una bella persona… complimenti". E ancora: "Complimenti per questo debutto importante alla guida del TG", mentre qualcuno guarda già al futuro e scrive: "Prossimo step tg Rai Uno". Non manca nemmeno un pensiero per il lungo percorso appena concluso: "Ci mancherai a La Vita in Diretta, ma hai davanti a te una carriera luminosa come conduttrice dei Tg Rai". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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