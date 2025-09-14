Trova nel Magazine
Valentina Di Nino

Valentina Di Nino

Giornalista

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Barbara D’Urso, in attesa di scendere in pista come concorrente dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, non perde occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E’ successo anche nelle ultime ore, quando è stata ospite alla Triennale di Milano, della kermesse de Il Tempo delle Donne.
La ex padrona di casa di Pomeriggio 5, è tornata su un termine che, già in passato ha dimostrare di soffrire, ovvero quella di tv trash, spesso accostato al suo nome.

Barbara D’Urso, la frecciata sull’etichetta di "trash"

"Qualcuno ha deciso di darmi questa etichetta di trash e me l’ha appiccicata" ha detto Barbara D’Urso che poi, pur non esplicitamente, ma ha affondato un colpo non da poco, aggiungendo: "Ma bisogna capire se è stata appiccicata a me quell’etichetta o alle cose che io facevo, senza specificare perché le facevo e in accordo con chi". Una sottolineatura per nulla leggera. Poi ha aggiunto: "Quella Barbara d’Urso, quella che si è battuta per molti temi importanti, non c’è nella società, non ha importanza, io sono solo quella del trash. A me scorre addosso, ma non mi sembra una cosa che mi appartiene e che non appartiene ad altre cose, che non vedo, ma mi raccontano".
Un altro argomento su cui la conduttrice, anche con una certa dose di autoironia, non si è tirata indietro, è stato quello delle mitologiche "luci D’Urso". Sul tema ha detto: "L’etichetta delle luci di Barbara d’Urso è nata anni fa, ma questo perché ho fatto una scelta nella mia vita ovvero quello di non fare interventi. Ho 68 anni e non ho mai fatto niente, neanche il botox. Quando le persone mi incontrano per strada, io ho 68 anni ecco. Ma quando lavoro, mi trucco ma non ho fatto nient’altro, nessun intervento. Per questo motivo le luci aiutano, una bella luce fa uscire sempre belli". Insomma, le luci D’Urso sono una soluzione talmente potente da poter essere considerata un’alternativa addirittura alla chirurgia plastica.
Insomma, anche in questa occasione, Barbara D’Urso è apparsa combattiva, e tutto fa pensare che stia affilando le unghie per la prossima avventura che la vedrà grande protagonista a Ballando con le Stelle. Anche durante il programma del sabato sera di Rai Uno sicuramente ascolteremo dalla conduttrice qualche esternazione che serviranno a mettere puntini sulle "i", oltre a vederla volteggiare insieme a Pasquale La Rocca il maestro che le è stato assegnato. L’attesa è molta, sia per vederla in pista, che per ascoltarla nelle clip-confessioni di presentazione e alle prese con la temibile giuria del dance show guidato da Milly Carlucci, ma ormai è agli sgoccioli.

