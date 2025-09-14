Barbara D’Urso, in attesa di scendere in pista come concorrente dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, non perde occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. E’ successo anche nelle ultime ore, quando è stata ospite alla Triennale di Milano, della kermesse de Il Tempo delle Donne.

La ex padrona di casa di Pomeriggio 5, è tornata su un termine che, già in passato ha dimostrare di soffrire, ovvero quella di tv trash, spesso accostato al suo nome.

Barbara D’Urso, la frecciata sull’etichetta di "trash"

"Qualcuno ha deciso di darmi questa etichetta di trash e me l’ha appiccicata" ha detto Barbara D’Urso che poi, pur non esplicitamente, ma ha affondato un colpo non da poco, aggiungendo: "Ma bisogna capire se è stata appiccicata a me quell’etichetta o alle cose che io facevo, senza specificare perché le facevo e in accordo con chi". Una sottolineatura per nulla leggera. Poi ha aggiunto: "Quella Barbara d’Urso, quella che si è battuta per molti temi importanti, non c’è nella società, non ha importanza, io sono solo quella del trash. A me scorre addosso, ma non mi sembra una cosa che mi appartiene e che non appartiene ad altre cose, che non vedo, ma mi raccontano".