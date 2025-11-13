Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha voluto mettere a nudo la parte più autentica di sé, quella di madre. Dopo aver ripercorso la sua infanzia e il rapporto con il padre, la conduttrice si è lasciata andare a un racconto toccante sul legame con i suoi due figli, Emanuele e Giammauro.

Barbara D’Urso e il toccante discorso sui figli

"Pasquale mi ha chiesto di rappresentare la vera felicità e io quella più forte l’ho provata quando sono nati i miei bambini", ha detto visibilmente emozionata nel video che ha preceduto la sua esibizione. Nel ricordare i sacrifici fatti da madre single, Barbara ha confessato: "Mi sono ritrovata sola con loro, non sapevo come fare la mamma perché non avevo avuto una madre. La sera mi chiudevo in bagno e piangevo, ma loro non l’hanno mai saputo." Poi, con la forza che la contraddistingue, ha aggiunto: "Sono diventata una roccia per loro. Tutta la mia vita è improntata alla loro felicità." Un racconto sincero, che ha toccato il cuore del pubblico e ha mostrato una Barbara d’Urso diversa, fragile ma piena d’amore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le lacrime dei figli e del pubblico a Ballando con le Stelle

Dopo la performance, la conduttrice ha svelato a Ballando Segreto come hanno reagito i suoi figli. "Uno dei due si è molto commosso, invece l’altro non ha commentato. Ma non mi stupisce: sono entrambi molto riservati e discreti, quindi anche se si fosse emozionato non credo me lo avrebbe detto," ha raccontato con il sorriso. Un atteggiamento che rispecchia bene la loro indole: da sempre lontani dai riflettori, Emanuele e Giammauro hanno scelto di costruirsi una carriera indipendente dal successo della madre. L’unico dei due a mostrarsi qualche volta in pubblico è Emanuele Berardi, produttore cinematografico del film Shukran, che in passato aveva descritto la madre come "una donna piena di energia, ma anche capace di dolcezza e ascolto".

Ma non sono stati solo i figli a commuoversi. Barbara ha raccontato un episodio avvenuto dietro le quinte, quando "una hostess si è avvicinata piangendo e mi ha detto: ‘Io lavoro in un hospice e ho riconosciuto quel gesto tremolante della mano. Mi hai toccato il cuore’." Un momento che ha colpito anche Pasquale La Rocca, suo partner di ballo: "È stata una scelta stilistica condivisa. Quell’esibizione raccontava la vita di una madre, forte ma poi fragile." Con questa performance intensa e sincera, Barbara d’Urso ha mostrato un lato di sé che raramente lascia intravedere: quello di una donna che, dietro la corazza televisiva, resta prima di tutto una madre profondamente innamorata dei suoi figli.