Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Barbara d’Urso, le lacrime del figlio dopo Ballando con le stelle: il retroscena

Durante l’ultima esibizione a Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha mostrato il suo lato più intimo e materno, commuovendo figli e pubblico.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso ha voluto mettere a nudo la parte più autentica di sé, quella di madre. Dopo aver ripercorso la sua infanzia e il rapporto con il padre, la conduttrice si è lasciata andare a un racconto toccante sul legame con i suoi due figli, Emanuele e Giammauro.

Barbara D’Urso e il toccante discorso sui figli

"Pasquale mi ha chiesto di rappresentare la vera felicità e io quella più forte l’ho provata quando sono nati i miei bambini", ha detto visibilmente emozionata nel video che ha preceduto la sua esibizione. Nel ricordare i sacrifici fatti da madre single, Barbara ha confessato: "Mi sono ritrovata sola con loro, non sapevo come fare la mamma perché non avevo avuto una madre. La sera mi chiudevo in bagno e piangevo, ma loro non l’hanno mai saputo." Poi, con la forza che la contraddistingue, ha aggiunto: "Sono diventata una roccia per loro. Tutta la mia vita è improntata alla loro felicità." Un racconto sincero, che ha toccato il cuore del pubblico e ha mostrato una Barbara d’Urso diversa, fragile ma piena d’amore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le lacrime dei figli e del pubblico a Ballando con le Stelle

Dopo la performance, la conduttrice ha svelato a Ballando Segreto come hanno reagito i suoi figli. "Uno dei due si è molto commosso, invece l’altro non ha commentato. Ma non mi stupisce: sono entrambi molto riservati e discreti, quindi anche se si fosse emozionato non credo me lo avrebbe detto," ha raccontato con il sorriso. Un atteggiamento che rispecchia bene la loro indole: da sempre lontani dai riflettori, Emanuele e Giammauro hanno scelto di costruirsi una carriera indipendente dal successo della madre. L’unico dei due a mostrarsi qualche volta in pubblico è Emanuele Berardi, produttore cinematografico del film Shukran, che in passato aveva descritto la madre come "una donna piena di energia, ma anche capace di dolcezza e ascolto".

Ma non sono stati solo i figli a commuoversi. Barbara ha raccontato un episodio avvenuto dietro le quinte, quando "una hostess si è avvicinata piangendo e mi ha detto: ‘Io lavoro in un hospice e ho riconosciuto quel gesto tremolante della mano. Mi hai toccato il cuore’." Un momento che ha colpito anche Pasquale La Rocca, suo partner di ballo: "È stata una scelta stilistica condivisa. Quell’esibizione raccontava la vita di una madre, forte ma poi fragile." Con questa performance intensa e sincera, Barbara d’Urso ha mostrato un lato di sé che raramente lascia intravedere: quello di una donna che, dietro la corazza televisiva, resta prima di tutto una madre profondamente innamorata dei suoi figli.

Potrebbe interessarti anche

Il Commissario Montalbano

Montalbano - Caccia al tesoro, il gioco mortale trionfa su Rai 1 ma 'annienta' i social: "E basta!". Perché

Montalbano alle prese con una caccia al tesoro perversa: tra noia, enigmi e deliri r...
rebecca_ferguson

5 film ad alta tensione da vedere su Netflix (e non solo) se hai amato A House of Dynamite

Scopri 5 film ad alta tensione tra minacce nucleari e disastri imminenti, perfetti p...
Doc 4, Luca Argentero

Doc 4 su Rai 1, Luca Argentero torna in corsia con la fiction più amata

Luca Argentero torna a vestire i panni del dottor Fanti: a marzo 2026 debutta la qua...
Che tempo che fa

Che Tempo Che Fa, anticipazioni 19 ottobre: Fazio canta con Bruce Springsteen e si riprende Mara Venier

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White ospiti di Fabio Fazio per presentare “Springs...
Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia

Il Commissario Montalbano - Salvo amato, Livia mia: il nuovo ruolo di Luca Zingaretti

Stasera in tv – martedì 28 ottobre 2025 - su Rai 1 va in onda “Salvo amato, Livia mi...
Anticipazioni Report - il conduttore Sigfrido Ranucci

Report, Ranucci riparte dopo l’attentato: "Piccoli Trump crescono" su Giorgia Meloni e il crollo dell'Unione Europea

Report, le anticipazioni del 26 ottobre: stasera su Rai 1 prima puntata stagionale. ...
barbara d'urso la rocca ballando con le stelle

Barbara D’Urso, con La Rocca feeling (e gossip) a Ballando con le stelle: lo sfottò a Selvaggia Lucarelli

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca infiammano la pista di Ballando con le Stelle: tr...
Barbara D'Urso e La Rocca a Ballando con le stelle

“La Rocca fidanzato con Barbara D’Urso”, il ballerino (finalmente) rompe il silenzio: le sue parole definitive

Il ballerino chiarisce la natura del rapporto con la conduttrice e commenta la vitto...
barbara d'urso la rocca ballando con le stelle

Ballando con le Stelle: polemiche su Barbara D'Urso, lo sfogo di Pasquale La Rocca: "Meravigliosa come sempre, io non ho esagerarto"

Dopo il botta e risposta di fuoco on la nella quinta puntata di Ballando con le Stel...

HeyLight

Vacanze e budget

La soluzione per prenotare viaggi senza rinunce

LEGGI

Personaggi

Barbara D’Urso

Barbara D'Urso
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Barbara De Santi

Barbara De Santi
Mary Segneri

Mary Segneri

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963