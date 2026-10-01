Barbara D’Urso svela la verità su Ballando con le Stelle e la risposta su Selvaggia Lucarelli: "Forse prendo il posto di Canino" Barbara d’Urso ci da un sacco di anticipazioni sul debutto in Rai 1: dalla trattativa mai esistita al futuro nella rete, fino alla risposta sul posto lasciato da Selvaggia Lucarelli.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Barbara D’Urso è pronta a tornare in prima serata su Rai 1 e lo farà in una veste inedita, sedendosi nella giuria di Ballando con le Stelle. Alla vigilia del debutto, la conduttrice ha raccontato al Corriere della Sera come è nato il suo ingresso nel programma di Milly Carlucci, facendo chiarezza sulle tante indiscrezioni circolate negli ultimi mesi e lasciando anche una risposta piuttosto particolare quando le è stato chiesto del posto lasciato da Selvaggia Lucarelli.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, mette un punto sulla trattativa

Per Barbara D’Urso, innanzitutto, è arrivato il momento di mettere ordine nelle numerose voci che hanno accompagnato il suo approdo a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha negato categoricamente che ci sia stata una lunga trattativa, così come le richieste che le sono state attribuite negli ultimi mesi: "La verità è che non c’è mai stata nessuna trattativa. Tutto quello che è stato detto, scritto da giugno a oggi, tutte le voci, le indiscrezioni, le presunte notizie, ecco, non c’era niente di vero".

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Il contatto con Milly Carlucci, invece, risalirebbe all’estate. Dopo alcune videochiamate con la conduttrice e con l’autore Giancarlo De Andreis, D’Urso aveva dato la propria parola per entrare nella giuria, mentre la parte contrattuale sarebbe rimasta nelle mani della Rai. La chiamata definitiva, però, sarebbe arrivata soltanto tra il 17 e il 18 settembre, quando le è stata comunicata l’offerta economica prevista dal programma: "Io ho detto immediatamente sì. Non ho fatto nessuna richiesta".

Il ruolo in giuria e la risposta su Selvaggia Lucarelli

Il suo arrivo assume particolare interesse anche perché Barbara prende il posto lasciato libero da Selvaggia Lucarelli, come pavento dal giornalista alla conduttrice, ma proprio su questo punto la D’Urso ha scelto di non alimentare troppo il confronto. Alla domanda del Corriere della Sera sull’effetto di occupare quella poltrona, ha risposto: "Vado in giuria perché mi ha chiamata Milly, forse occupo il posto di Fabio Canino, chi lo sa. Non vorrei aggiungere altro". Una frase apparentemente neutra, ma che evita volutamente di accettare l’idea della sostituzione diretta, lasciando così il paragone sullo sfondo senza trasformarlo in una rivalità esplicita.

Quanto al suo stile da giudice, D’Urso ha già chiarito di voler affrontare questa nuova esperienza senza lasciarsi condizionare da rapporti personali o vicende esterne alla pista: "Di certo però sarò imparziale e non seguirò simpatie o antipatie. Sarò equa".

Il futuro in Rai e i nuovi progetti

La partecipazione a Ballando con le Stelle, tuttavia, non rappresenterebbe secondo la conduttrice l’arrivo di un progetto televisivo più ampio già definito: "Milly sa benissimo che questo ruolo non è mai stato il mio focus, anche perché non potevo immaginare che avrebbe cambiato la giuria. Inoltre, il mio lavoro è un altro. Farò quindi la giurata con uno spirito meraviglioso, divertendomi moltissimo e senza sapere bene cosa accadrà. Ma questo non era un mio obiettivo. In questi tre anni in tanti hanno parlato di veti su di me, io credo che ogni sospetto cadrà quando delle trasmissioni che ogni volta vengono preparate da me, assieme a persone della Rai, magicamente smetteranno di sparire. Solo allora capirò che quel veto di cui si parla è solo un’illusione distorta

Parallelamente, D’Urso ha annunciato il debutto del suo canale YouTube, che partirà con Storie incredibili, un format dedicato alle esperienze fuori dall’ordinario raccontate dalla gente comune. E c’è anche il teatro: insieme a Chiara Noschese sta lavorando a Barbaramente, spettacolo atteso per metà febbraio. Ora, però, il primo appuntamento è quello con Ballando con le Stelle. E Barbara D’Urso ammette di arrivarci con due sentimenti precisi: "Molto emozionata e determinata".

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