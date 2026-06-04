Barbara D’Urso, Surprise Surprise diventa un caso: salta (di nuovo) lo show su Rai 1. Cosa sappiamo Il programma di cui si vocifera da mesi non sarebbe stato incluso nei palinsesti del prossimo autunno. Resta il mistero sul suo destino (e sul ruolo della conduttrice).

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Surprise Surprise non si farà. O meglio, non sarà questo l’autunno giusto per il programma di cui tanto si parlava da affidare alla guida di Barbara D’Urso. L’ex conduttrice Mediaset, che aveva brillato poi in Rai sul palco di Ballando con le Stelle, sembra ancora una volta destinata all’attesa. Perché stando alle ultime indiscrezioni lo show di ‘emotainment’ non figurerebbe affatto nei palinsesti autunnali di Rai 1. Anche se la certezza assoluta la avremo soltanto a inizio luglio. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, l’indiscrezione sullo stop a Surprise Surprise

Il futuro di Barbara D’Urso dovrà aspettare. Lo riferisce Affari Italiani, con un’indiscrezione clamorosa sul programma ‘fantasma’ Surprise Surprise’, che già era atteso su Rai 1 la scorsa primavera e invece non ci sarà. I palinsesti definitivi dell’autunno verranno presentati solo il 3 luglio prossimo, ad Ancona, ma l’aria che tira non è delle migliori. Pare infatti che per l’ipotetico show della D’Urso, modellato su precedenti successi internazionali, spazio sul primo canale non ce ne sarà.

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Non esistono ancora dettagli, in merito. Eppure il fatto che la messa in onda sia già slittata, almeno una volta, non lascia grandi speranze. Per l’ex volto di Pomeriggio 5 si prefigura quindi un’altra stagione di ‘passione’, e l’ennesimo interrogativo su quello che potrebbe accadere a una carriera brillante messa in pausa (clamorosamente) con l’addio a Mediaset.

L’annuncio di Barbara D’Urso sullo show

A parlare apertamente dello show, lo scorso inverno, era stata Barbara D’Urso stessa. Con un intervento peraltro molto equilibrato a Domenica In: "Si chiama Surprire Surprise e credo sia nei palinsesti", aveva detto, "però già è successo un’altra volta l’anno scorso che era nei palinsesti e qualcuno ha dato la notizia che io avrei fatto questo programma e improvvisamente in un giorno è sparito, quindi adesso è di nuovo nei palinsesti. Io non ne so niente, mi piacerebbe condurlo, ma adesso è stato dato l’annuncio, non so magari succede di nuovo che sparisce? Boh, chissà lo decideranno i dirigenti della Rai".

Come una profezia destinata ad auto-avverarsi, pure stavolta Surprise Surprise sembra essersi volatilizzato. Niente si sa delle date, dei piani Rai, né se davvero, a questo punto, il volto designato per lo show sia proprio quello di Barbarella. L’unica certezza è che non esistono certezze, si potrebbe aggiungere con una punta di filosofia. O meglio, siamo quasi sicuri che in autunno non vedremo la D’Urso su Rai 1. Ma felicemente pronti a essere smentiti da nuovi sviluppi.

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