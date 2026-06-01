Barbara D’Urso sbarca (finalmente) su Rai 1, è fatta per il nuovo show: la staffetta con Antonella Clerici Rai 1 prepara la rivoluzione del venerdì sera: Barbara D’Urso pronta al ritorno con un nuovo show, staffetta con Antonella Clerici e cambio di palinsesto

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Rai 1 sta ridisegnando in modo deciso il suo prime time autunnale, con una strategia che punta su volti forti e format consolidati. Tra conferme, spostamenti e nuove collocazioni, il venerdì sera diventa il cuore dell’intrattenimento della rete ammiraglia. Ed è proprio qui che potrebbe arrivare una delle notizie più discusse degli ultimi mesi: il ritorno di Barbara D’Urso. Secondo le ultime indiscrezioni, per lei sarebbe pronto uno slot importante con un nuovo programma in prima serata. Una mossa che si inserisce in una più ampia riorganizzazione che coinvolge anche altri grandi nomi della tv pubblica.

Il venerdì sera di Rai 1 tra conferme e nuovi equilibri

La macchina organizzativa di Rai 1 sta definendo i tasselli della prossima stagione televisiva, come confermato anche da fonti interne e indiscrezioni rilanciate da testate di settore come Affari Italiani.

L’idea è quella di rendere il venerdì sera una serata "forte", capace di aprire il weekend con intrattenimento leggero ma di richiamo.

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In questo scenario trova spazio Antonella Clerici, che dovrebbe guidare una nuova edizione di The Voice Senior, con partenza anticipata già dal 9 ottobre.

Un appuntamento che punta a consolidare il pubblico affezionato del format e a garantire continuità agli ascolti della rete. Nel frattempo, il sabato resta saldamente nelle mani di Milly Carlucci con Ballando con le Stelle, mentre Carlo Conti si prepara a spostare Tale e Quale Show al mercoledì, per rafforzare una serata considerata più complessa in termini di ascolti.

Barbara D’Urso e il ritorno in Rai: il progetto del nuovo show

Il nome che però accende davvero il dibattito è quello di Barbara D’Urso. Da anni si parla di un suo possibile ritorno stabile in Rai 1 e, dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle lo scorso autunno come concorrente, lo scenario sembra ora più concreto. L’ipotesi più accreditata è quella di una collocazione fissa al venerdì sera con un nuovo format di intrattenimento, che potrebbe partire già nei mesi autunnali. Il progetto si inserirebbe in una vera e propria staffetta con Antonella Clerici: una alternanza di volti femminili forti per presidiare la serata più strategica della settimana.

Il format di cui si parla con maggiore insistenza sarebbe uno show emotivo e popolare, sulla scia di esperimenti internazionali, con il titolo provvisorio Surprise Surprise. Tuttavia, nonostante le indiscrezioni, la prudenza resta d’obbligo: non è la prima volta che il ritorno della conduttrice viene dato per certo e poi rimandato. Come sottolineato anche dal direttore dell’intrattenimento prime time Rai, la linea editoriale della rete per la prossima stagione sarà all’insegna della continuità e dei volti consolidati. Le novità ci saranno, ma senza stravolgimenti improvvisi.

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