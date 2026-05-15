Barbara D’Urso agguerrita, la verità su Toffanin, De Filippi e la mediazione con Mediaset: “Offerta umiliante” Continua la querelle, finita anche in tribunale, tra la conduttrice e l’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi: ecco le ultime rivelazioni.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Dopo un lungo periodo di silenzio e solo qualche indiscrezione non confermata trapelata da giornali, televisioni e social, Barbara D’Urso ha deciso di recente di rompere il silenzio sulla querelle con Mediaset e portare l’emittente televisiva di Pier Silvio Berlusconi direttamente in tribunale. Le accuse sul banco riguarderebbero in particolar modo il mancato corrispettivo dei diritti d’autore per i programmi che ha condotto, le mancate scuse per un post social denigratorio del marzo 2023 pubblicato dal profilo ufficiale Qui Mediaset e le presunte ingerenze delle produzioni di Silvia Toffanin e Maria De Filippi sulla scelta degli ospiti dei suoi programmi. Nelle ultime ore Barbara D’Urso è tornata a parlare proprio di questo tra le pagine de La Stampa, lasciandosi andare a ulteriori rivelazioni: ecco cosa ha detto.

Barbara D’Urso, la trattativa fallita con Mediaset: "Mi è stata fatta un’offerta talmente umiliante"

Secondo quanto rivelato da Barbara D’Urso, prima di ricorre alle vie legali sarebbe stata tentata una mediazione tra le due parti, fallita per una proposta di Mediaset ritenuta inaccettabile dalla conduttrice. "Se ti dichiari disponibile ad un accordo serio e di sostanza, ti aspetti che l’altra parte faccia altrettanto. E, guardi, non si è parlato di risarcimenti monetari. Per me è importante tornare a fare il mio lavoro, che mi è stato strappato via senza poter nemmeno salutare il mio pubblico. Mi è stata fatta un’offerta talmente umiliante, che mi vergogno anche a raccontarla", ha rivelato Barbara a La Stampa, senza entrare nei particolari. A rivelare qualche dettaglio in più sulla questione è stato Santo Pirrotta su Vanity Fair parlando di un ipotetico contratto biennale offerto a Barbara, ma senza progetti concreti.

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Barbara D’Urso contro De Filippi e Toffanin: "Sono fatti che ho vissuto io in prima persona"

Nel corso dell’intervista a La Stampa, Barbara D’Urso ha risposto anche ad alcune domande sui suoi riferimenti diretti ed espliciti a Maria De Filippi e Silvia Toffanin, e in particolar modo sulle loro ingerenze decisionali in merito alle liste degli ospiti dei programmi condotti da Barbara negli anni. "Negli atti di una causa vengono raccontati i fatti. Quelli di cui parliamo sono fatti che ho vissuto io in prima persona, e che molti altri, tra produttori, autori e ospiti dei miei programmi, hanno vissuto con me: li confermeranno quando saranno sentiti in Tribunale come testimoni. Con il mio legale, l’Avvocato Federico Lucarelli, abbiamo lavorato per mesi alla preparazione di tutto il materiale necessario: documenti, chat, audio e molto altro, che ricostruiscono con precisione quanto accaduto".

In merito a chi abbia deciso ufficialmente di tagliarla fuori da Mediaset, Barbara D’Urso ha preferito non fare nomi espliciti, lasciandosi però andare a qualche riflessione indiretta. "Chi mi ha tagliata fuori? Le rispondo per esclusione: il pubblico no, gli inserzionisti della pubblicità dei miei programmi assolutamente no… Forse qualche vendetta personale nell’ambiente? E per cosa poi? E comunque il pubblico è attento e sicuramente si sarà fatto una sua opinione".

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