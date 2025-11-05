Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, nuove indiscrezioni sul flirt delle star di Ballando: "Si tenevano per mano" Tra la conduttrice e il suo partner di danza ci sarebbe un’intesa speciale che starebbe facendo parlare tutti dietro le quinte del programma di Milly Carlucci.

Da qualche ora sui social non si parla d’altro. Barbara D’Urso, tornata in pista a Ballando con le Stelle, sarebbe finita al centro di un rumor che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico. A far circolare la voce è stata Deianira Marzano, che nelle sue storie Instagram ha accennato a un presunto legame sentimentale nato tra una concorrente e il suo ballerino. Nessun nome esplicito, almeno all’inizio, ma gli indizi hanno portato molti a pensare proprio alla conduttrice napoletana e al suo partner Pasquale La Rocca, tra i volti più noti e amati del programma. Poi è arrivala la conferma dalla stessa esperta di gossip.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca fanno coppia: l’indiscrezione

Tutto è cominciato quando Deianira ha condiviso una storia in cui raccontava di un feeling nato sul set del talent di Rai 1: "A quanto pare, tra un ballerino e una concorrente di Ballando con le Stelle è scoppiato un feeling che va ben oltre la pista. I due si starebbero frequentando in gran segreto, cercando di mantenere tutto lontano dai riflettori. Ma chi lavora nel programma parla chiaro: tra loro c’è un’intesa fortissima, sguardi complici e quella tensione romantica che non passa inosservata". Un messaggio che ha scatenato subito una valanga di ipotesi e commenti, con tanti utenti convinti che la "coppia misteriosa" fosse proprio quella formata da Barbara e Pasquale, complice la complicità evidente tra i due nelle ultime puntate.

La fonte che fuga ogni dubbio sulle star di Ballando con le stelle

Poco dopo, Deianira ha pubblicato un secondo messaggio ricevuto in privato da Amadeo Venza, che sembrava confermare le voci: "Io conosco una ragazza che è amica di Pasquale, il ballerino di Ballando con le Stelle che balla con Barbara D’Urso. E lei mi ha raccontato che lui, a diverse persone, lo ha proprio detto: da quando ha conosciuto Barbara la sua vita è cambiata. Dice che è una donna eccezionale, che gli dà sicurezza, che lo fa sentire protettivo nei suoi confronti. Pare che tutte le coreografie che sta facendo le stia costruendo proprio perché è preso da lei anche a livello emotivo, capito? Insomma, è come se fosse innamorato di Barbara, anche se ovviamente non lo può dire apertamente…".

Cene lontano dalle dirette e sguardi complici

A chiudere il cerchio ci ha pensato la stessa Marzano, che ha confermato apertamente l’identità dei protagonisti: "Sì, parlavamo proprio di loro. Mi hanno detto che spesso cenano insieme in un ristorante lontano da occhi indiscreti. Barbara è raggiante, chiacchierano tanto e lui le tiene spesso la mano". Va sottolineato che queste sono chiaramente solo indiscrezioni, e nessuno dei due interessanti ha ancora commentato, ma l’indiscrezione ha già infiammato il pubblico.

