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Barbara D'Urso con La Rocca: "Di nuovo insieme". L'uomo al suo fianco dopo la bufera con Mediaset

Dopo la notizia della causa a Mediaset, Barbara D'Urso è apparsa sui social con il suo ex maestro a Ballando con le stelle: ecco cosa hanno fatto

Barbara D’Urso torna sotto l’occhio vigile dei riflettori con una mossa tutt’altro che inaspettata. Poche ore fa La Stampa ha annunciato la notizia: la conduttrice ha deciso di portare il Biscione in tribunale. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che la professionista e il suo staff legale abbiano tentato di mediare, cercando una soluzione pacifica che avrebbe fatto comodo a entrambe le parti: a quanto pare Barbarella però è più agguerrita che mai.

Barbara D’Urso e la causa a Mediaset: gli ultimi aggiornamenti

Stando a quanto riporta La Stampa, tra i motivi che avrebbero spinto la D’Urso a compiere questo passo, un post condiviso sui social del 2023 dove è stata fortemente offesa. L’azienda si difende parlando di hacker, ma secondo i legali della presentatrice ci sarebbero altre violazioni del Codice Etico Mediaset da impugnare. Carmelita rivendica i diritti d’autore per trasmissioni che non avrebbe solo condotto, ma anche scritto quando era parte dell’azienda: tra queste spicca Live non è la D’Urso che appartiene proprio a lei. Si parla anche di liste di ospiti da sottoporre a Maria De Filippi e Silvia Toffanin così da non interferire con trasmissioni e volti molto vicini a Pier Silvio Berlusconi. La ‘guerra’ sembra essere appena cominciata e i tre anni di silenzio forse sono serviti a raccogliere energie e materiale per agire dopo il dolore e le umiliazioni subiti da Barbara.

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Barbara D’Urso torna con Pasquale La Rocca: il ‘caffeuccio’ a casa della conduttrice

L’unica mossa televisiva fatta dalla professionista dopo la cacciata da Canale 5 è stata quella a Ballando con le stelle. Tra le belle emozioni e soddisfazioni portate a casa, il rapporto instaurato con il suo maestro in pista: Pasquale La Rocca. Tra i due c’è stata sin da subito una notevole sintonia, che li porta a vedersi e frequentarsi ancora adesso. Un legame importante, tanto da portare la conduttrice a mostrare proprio il ballerino dopo la fuga di notizie che riguardano la causa a Mediaset. Un semplice ‘caffeuccio’ (ormai marchio di fabbrica, anch’esso inventato dalla D’Urso), probabilmente per ritrovarsi e raccontarsi in un momento che, nonostante tutto, si preannuncia essere delicato per la donna. Tra tanti affetti, è lui il ‘prescelto’ per una mossa social che appare, proprio come la notizia di questa mattina, tutt’altro che casuale. Barbara avanza e non si ferma: chissà se sarà questo l’ultimo capitolo di una delle dinamiche televisive più misteriose e travagliate degli ultimi anni.

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