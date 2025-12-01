Barbara D’Urso in ospedale, rischio ritiro da Ballando con le stelle: cosa è successo La concorrente dello show di Rai 1 ha immortalato la sua giornata passata in ospedale a seguito di un infortunio avuto nell’ultima puntata: scopriamo di più.

Dopo un periodo decisamente non favorevole, Barbara D’Urso è tornata in scena dando il meglio di sé come concorrente di Ballando con le stelle, dimostrando di avere ottime doti da ballerina e riconfermando la grinta e la forza di volontà di sempre. Il suo percorso accanto al ballerino Pasquale La Rocca stava infatti andando a gonfie vele, quando nell’ultima puntata Barbara ha manifestato un problema al braccio durante un’esibizione. Nelle ultime ore, la conduttrice ha documentato sui social la sua giornata passata in ospedale proprio a seguito di questo infortunio, scatenando forte preoccupazione nei fan: scopriamo di più su ciò che sta accadendo.

Barbara D’Urso in ospedale: cosa succede

Nella puntata di sabato sera di Ballando con le stelle abbiamo assistito a un piccolo momento di défaillance di Barbara D’Urso che, mentre ballava con Pasquale La Rocca, ha manifestato un piccolo problema al braccio. Se inizialmente non sembrava nulla di cui preoccuparsi, le immagini pubblicate oggi sui social da Barbara generano invece non poca apprensione. La conduttrice ha infatti rivelato attraverso alcune foto di essersi recata in ospedale e, in particolare, al reparto di radiologia. Visto il piccolo incidente di sabato sera, il dolore al braccio potrebbe aver portato Barbara a scegliere di fare qualche accertamento, dopo aver già rivelato nelle settimane precedenti di essere seguita da un fisioterapista e di dover fare uso di antidolorifici per i vari dolori dovuti al forte allenamento.

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso a rischio ritiro?

Il dolore al braccio di sabato, mostrato in maniera molto evidente durante la diretta, e le ultime visite in ospedale hanno destato molta preoccupazione nei fan di Barbara D’Urso. Sono in molti infatti a chiedersi se la conduttrice riuscirà a cavarsela con poco, continuando il suo percorso a Ballando solo con qualche accortezza in più, o se come altri colleghi dovrà abbandonare la gara a causa di un infortunio più grave.

Purtroppo la situazione ricorda molto quella vissuta proprio da Francesca Fialdini che, dopo aver riportato una frattura del piede, ha dapprima tentato di rimanere in gara per poi decidere di abbandonare il programma per dedicarsi al giusto riposo. La speranza è che la situazione possa essere diversa per Barbara D’Urso, e che il disagio al braccio non la porti al ritiro da uno show che ad oggi la vede tra le protagoniste indiscusse, nonché tra le possibili vincitrici. Al momento non si hanno notizie sull’esito della visita in ospedale e per sapere di più non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti.

