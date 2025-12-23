Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Barbara D’Urso, nostalgia di Ballando (e di La Rocca): “Mentre lo vivevo non me ne accorgevo, adesso sì”

A mente fredda, dopo aver conquistato un meritato terzo posto, la conduttrice è tornata a parlare del suo percorso con un dettagliato resoconto.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

L’avventura di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle è ufficialmente terminata con un meritato terzo posto, raggiunto accanto al partner di ballo Pasquale La Rocca. In questo percorso Barbara è stata senza dubbio una delle protagoniste, in parte per le sue doti nel ballo ampiamente dimostrate nel corso delle diverse puntate, e in parte anche per i battibecchi avuti con Selvaggia Lucarelli. Tra ottimi voti, critiche, frecciatine, balli intensi e qualche piccolo infortunio fisico, Barbara è arrivata fino alla fine e, proprio nelle ultime ore, dopo aver riflettuto a mente fredda su quanto accaduto, è tornata sui social con un dettagliato e commovente resoconto della sua esperienza: ecco cosa ha scritto.

Barbara D’Urso, il resoconto su Ballando: "È stato intenso. È stato faticoso. È stato enorme"

Nelle ultime ore, Barbara D’Urso è tornata sui social pubblicando un carosello con varie immagini della sua esperienza a Ballando con le stelle, accompagnato da un resoconto di quanto ha vissuto e costruito negli ultimi mesi. "È strano tornare qui, adesso. Dopo mesi passati a vivere altrove, in un tempo sospeso fatto di musica, fiato corto e piedi che bruciano. Quando tutto si ferma restano le immagini e riguardarle fa effetto. Vedo la fatica sul viso, la paura di non essere abbastanza, e poi quel sorriso che arriva quando smetti di controllare e lasci andare. Mentre lo vivevo non me ne accorgevo. Adesso sì".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Immancabile poi un pensiero per il partner di ballo Pasquale La Rocca, con il quale la forte sintonia è apparsa evidente fin da subito. "Con Pasquale abbiamo costruito qualcosa che va oltre la danza", ha infatti sottolineato Barbara, per poi concludere la sua riflessione con queste parole: "Mi porto via i brividi, la polvere del legno sotto le scarpe, il corpo stanco e il cuore pieno. È stato intenso. È stato faticoso. È stato enorme. Un pezzo di vita che resta e ora pronta per il prossimo capitolo".

D’Urso, il messaggio di Pasquale La Rocca: "Grazie per essere stata semplicemente incredibile"

Al di sotto del post social di Barbara D’Urso non è certo passata inosservata nemmeno la risposta dello stesso Pasquale La Rocca che ha commentato scrivendo: "Un viaggio meraviglioso che non dimenticheremo facilmente. Grazie a te per essere stata semplicemente incredibile". Insomma, quella a Ballando è stata senza dubbio un’esperienza molto importante per Barbara, nonché un grande ritorno in tv dopo un periodo non troppo favorevole. A questo punto non rimane che scoprire dove la porterà il "prossimo capitolo" da lei citato.

Potrebbe interessarti anche

Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, la bordata d'addio di Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Come Chiara Ferragni”

La giudice ha commentato l’ultima edizione dello show di Milly Carlucci scagliandosi...
Barbara D'Urso - Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso a pezzi, allarme prima di Ballando con le stelle: “Non ce la faccio più”, cosa succede

La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci non ha nascosto il suo sco...
Ballando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sul ritiro: l’annuncio con La Rocca (c’è un grande problema)

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso rompe il silenzio sul ritiro: l’annuncio con La Rocca (c’è un grande problema)

La conduttrice e concorrente dello show di Milly Carlucci ha spazzato via le voci do...
Barbara d'Urso

Barbara D’Urso in ospedale, rischio ritiro da Ballando con le stelle: cosa è successo

La concorrente dello show di Rai 1 ha immortalato la sua giornata passata in ospedal...
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando, gelo Lucarelli-D’Urso: “Sei una scostumata”. E spunta un post al veleno contro i giudici

Nella puntata di ieri del dance show, la giurata e la concorrente si sono scontrate ...
Barbara D'Urso e La Rocca a Ballando con le stelle

“La Rocca fidanzato con Barbara D’Urso”, il ballerino (finalmente) rompe il silenzio: le sue parole definitive

Il ballerino chiarisce la natura del rapporto con la conduttrice e commenta la vitto...
Ballando con le Stelle, dietro le quinte esplode il ‘caso scarpe’: Barbara D’Urso furiosa

Ballando con le Stelle, dietro le quinte esplode il ‘caso scarpe’: Barbara D’Urso furiosa

Barbara D’Urso sorpresa dallo spareggio a tarda notte si ritrova a ballare con tacch...
Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, sondaggio choc: il pubblico ha scelto la vincitrice (Barbara D’Urso beffata)

Il sondaggio lanciato da Libero Magazine indica una favorita netta in vista della fi...
Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Barbara D’Urso "raggiante" e Pasquale La Rocca "sembra innamorato": il retroscena sugli incontri 'segreti'

Tra la conduttrice e il suo partner di danza ci sarebbe un’intesa speciale che stare...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Nikita Perotti

Nikita Perotti
Martina Colombari

Martina Colombari
Giada Lini

Giada Lini
Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963