Barbara D’Urso, nostalgia di Ballando (e di La Rocca): “Mentre lo vivevo non me ne accorgevo, adesso sì” A mente fredda, dopo aver conquistato un meritato terzo posto, la conduttrice è tornata a parlare del suo percorso con un dettagliato resoconto.

L’avventura di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle è ufficialmente terminata con un meritato terzo posto, raggiunto accanto al partner di ballo Pasquale La Rocca. In questo percorso Barbara è stata senza dubbio una delle protagoniste, in parte per le sue doti nel ballo ampiamente dimostrate nel corso delle diverse puntate, e in parte anche per i battibecchi avuti con Selvaggia Lucarelli. Tra ottimi voti, critiche, frecciatine, balli intensi e qualche piccolo infortunio fisico, Barbara è arrivata fino alla fine e, proprio nelle ultime ore, dopo aver riflettuto a mente fredda su quanto accaduto, è tornata sui social con un dettagliato e commovente resoconto della sua esperienza: ecco cosa ha scritto.

Barbara D’Urso, il resoconto su Ballando: "È stato intenso. È stato faticoso. È stato enorme"

Nelle ultime ore, Barbara D’Urso è tornata sui social pubblicando un carosello con varie immagini della sua esperienza a Ballando con le stelle, accompagnato da un resoconto di quanto ha vissuto e costruito negli ultimi mesi. "È strano tornare qui, adesso. Dopo mesi passati a vivere altrove, in un tempo sospeso fatto di musica, fiato corto e piedi che bruciano. Quando tutto si ferma restano le immagini e riguardarle fa effetto. Vedo la fatica sul viso, la paura di non essere abbastanza, e poi quel sorriso che arriva quando smetti di controllare e lasci andare. Mentre lo vivevo non me ne accorgevo. Adesso sì".

Immancabile poi un pensiero per il partner di ballo Pasquale La Rocca, con il quale la forte sintonia è apparsa evidente fin da subito. "Con Pasquale abbiamo costruito qualcosa che va oltre la danza", ha infatti sottolineato Barbara, per poi concludere la sua riflessione con queste parole: "Mi porto via i brividi, la polvere del legno sotto le scarpe, il corpo stanco e il cuore pieno. È stato intenso. È stato faticoso. È stato enorme. Un pezzo di vita che resta e ora pronta per il prossimo capitolo".

D’Urso, il messaggio di Pasquale La Rocca: "Grazie per essere stata semplicemente incredibile"

Al di sotto del post social di Barbara D’Urso non è certo passata inosservata nemmeno la risposta dello stesso Pasquale La Rocca che ha commentato scrivendo: "Un viaggio meraviglioso che non dimenticheremo facilmente. Grazie a te per essere stata semplicemente incredibile". Insomma, quella a Ballando è stata senza dubbio un’esperienza molto importante per Barbara, nonché un grande ritorno in tv dopo un periodo non troppo favorevole. A questo punto non rimane che scoprire dove la porterà il "prossimo capitolo" da lei citato.

