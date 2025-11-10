“La Rocca fidanzato con Barbara D’Urso”, il ballerino (finalmente) rompe il silenzio: le sue parole definitive Il ballerino chiarisce la natura del rapporto con la conduttrice e commenta la vittoria di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle.

Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso sono al centro di un curioso rumor che continua a catturare l’attenzione dei fan: i due sono davvero fidanzati? Nonostante le voci insistenti, né la conduttrice né il ballerino hanno confermato ufficialmente una relazione, mantenendo un alone di mistero che alimenta la curiosità dei follower. Durante una diretta Instagram, la stessa D’Urso ha risposto in modo sibillino a una domanda sul presunto flirt: "Pasquale sei fidanzato con la d’Urso? Eh… vi piacerebbe saperlo… Potrebbe accadere tutto nella vita".

Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca rompe il silenzio sul flirt con Barbara D’Urso

Ospite nello studio di La Volta Buona, Pasquale La Rocca ha deciso di fare chiarezza sul rapporto con la conduttrice, smontando le fantasie dei fan e mettendo in luce la sincerità e la profondità del loro legame: "Ma perché bisogna subito pensare alla storia e all’amore? Ma perché due persone non possono essere dei perfetti amici? Non possono avere una bella unione e un bel rapporto?".

Con queste parole, il ballerino ha sottolineato come il legame con Barbara d’Urso sia basato più sull’amicizia, sulla stima reciproca e sulla complicità professionale che su un eventuale coinvolgimento sentimentale, ribadendo che spesso le persone leggono troppo tra le righe dei rapporti altrui, interpretando segnali che in realtà non esistono.

Il commento sulla vittoria di Francesca Fialdini

Sempre nello stesso contesto, La Rocca ha parlato anche di Ballando con le Stelle, commentando il trionfo di Francesca Fialdini, che ha gareggiato con grande determinazione nonostante un infortunio a un piede. Pur con qualche critica tecnica alla performance di Barbara d’Urso, i giudici hanno premiato quest’ultima con 47 punti, mentre Francesca partiva da 44 punti ma ha poi conquistato la vittoria grazie ai 25 punti di bonus generosamente assegnati da Alberto Matano.

"È stata una vittoria meritata o di incoraggiamento? Beh, io credo che in questo caso sia stato il pubblico a votarli in primis, quindi è stato giusto così. Lei ha fatto il suo massimo e il maestro è stato bravo a creare qualcosa adatta alla situazione, dimostrando grande professionalità, è stata una vittoria meritata", ha commentato La Rocca, sottolineando la correttezza del risultato e l’impegno di tutti i concorrenti.

