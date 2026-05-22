Barbara D’Urso e l’incidente gravissimo di Jerry Calà: “Ecco cosa ha fatto per me”, il retroscena che nessuno sapeva Nel video condiviso dalla conduttrice riaffiorano ricordi tra ironia, affetto e il drammatico incidente che segnò la vita dell'attore negli anni Novanta.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Certe amicizie dello spettacolo resistono al tempo molto più di tante collaborazioni televisive, ed è proprio quello che emerge dall’ultimo video pubblicato sui social da Barbara D’Urso, dove la conduttrice appare insieme a Jerry Calà in un momento di complicità. I due si mostrano sorridenti e abbracciati per strada, rivelando alcuni dettagli inediti del loro passato. Ecco cosa hanno ammesso.

Barbara D’Urso: il ricordo dell’incidente che sconvolse Jerry Calà

A rompere il ghiaccio è proprio Jerry Calà, che rivolgendosi alla telecamera esclama: "Signori, sono qui con la The Queen". Barbara D’Urso, divertita, gli risponde subito con una frase che lascia intuire il legame rimasto intatto negli anni: "Quanto ci vogliamo bene io e te?". Da lì, si passa dalla battuta alla memoria personale, fino ad arrivare a uno dei momenti più difficili vissuti dall’attore. Nel corso del filmato, Jerry Calà torna infatti a parlare del terribile incidente automobilistico che lo coinvolse nel 1994, un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi: "Tu sei stata anche la mia infermierina, quando ebbi l’incidente", racconta l’attore guardando Barbara D’Urso con evidente riconoscenza. Lei interviene ricordando quel momento drammatico: "Quando ti sei catapultato con la macchina". A quel punto il racconto si fa ancora più intenso. "E non me lo dimenticherò mai. Perché erano scappati tutti", spiega Jerry Calà, riferendosi probabilmente a molte persone che, in quel periodo difficile, si allontanarono dalla sua vita. Barbara D’Urso invece gli rimase accanto concretamente, come lui stesso racconta nel video: "E tu mi venivi a prendere con la carrozzina. Mi portavi in giro per Roma". Nonostante il tono emotivo del racconto, il video si chiude con leggerezza e ironia. La conduttrice, parlando del loro lunghissimo rapporto, sottolinea: "Perché lui mi conosce avevo 18 anni", per poi lasciarsi andare alla battuta finale: "Cioè dall’altro ieri".

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I dettagli del drammatico incidente del 1994

L’incidente a cui Jerry Calà fa riferimento avvenne il 7 febbraio 1994, quando l’attore, all’epoca impegnato nelle riprese del film Chicken Park, perse il controllo della sua Jeep Cherokee finendo nel fiume Adige dopo un volo di circa dieci metri. In diverse interviste rilasciate negli anni, l’attore aveva raccontato quei momenti con parole difficili: "Dopo l’impatto mi sono accorto che avevo le gambe fuori uso". Rimasto bloccato nell’auto e senza telefono cellulare, che quella sera aveva lasciato a casa, Jerry Calà trascorse ore ad urlare chiedendo aiuto. Le conseguenze furono gravissime: fratture a entrambi i femori e una lesione all’arteria femorale che provocò una forte emorragia. A salvarlo fu l’intervento di un giovane pescatore che lo riconobbe e chiamò immediatamente i soccorsi:"Per la prima volta ho sentito una frase che dicono nei film cioè ‘lo stiamo perdendo" aveva raccontato lo stesso attore ricordando quei drammatici istanti.

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