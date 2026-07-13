Barbara D'Urso non torna in tv da tre anni, ma il vero problema non è Pier Silvio Berlusconi: c'è un dettaglio che nessuno ha mai notato
Barbara D'Urso manca alla tv, ma c'è un errore che forse ha pesato più di quanto immaginiamo. Potrebbe (in parte) essere anche colpa sua
Barbara D’Urso continua a essere uno dei nomi più discussi della televisione italiana, nonostante sia lontana dal piccolo schermo da ormai tre anni. Ogni intervista, ogni indiscrezione e ogni presunto retroscena riaccendono il dibattito sul suo ritorno. Ma se, oltre alle scelte degli editori, ci fosse anche un altro elemento da considerare?
Barbara D’Urso e il ritorno che non arriva: tra indiscrezioni, promesse e una strategia che fa discutere
Una riflessione controcorrente sulla comunicazione dell’ex volto di Mediaset e su un’attesa che, forse, rischia di essere diventata più grande del ritorno stesso.
-
Bianca Guaccero, il ritorno con "Capri" riaccende la polemica: perché un talento così cristallino non riesce a trovare il suo spazio in Rai?
-
Jurassic Park, il film che ha inventato il cinema moderno: 5 assurdità che nel 1993 nessuno ci aveva detto, rivelati ora dall'edizione in 4K
-
Sanremo 2027, la coppia De Martino-De Filippi non è la scelta migliore per l'Ariston: c'è una domanda scomoda che rischia di rovinare tutto
-
Da Fiorello a Michelle Hunziker, Canale 5 ci riprova: il ritorno di Karaoke a Mediaset svela una verità scomoda sulla tv italiana
-
De Martino prepara un Sanremo più internazionale: tre super ospiti da sogno e un nome già destinato a far discutere. Il toto nomi è iniziato
-
I Cesaroni 8 si farà? Claudio Amendola adesso ha un altro problema, ben più grave degli addii ed è Gerry Scotti: cosa non sta funzionando