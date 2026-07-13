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Barbara D'Urso non torna in tv da tre anni, ma il vero problema non è Pier Silvio Berlusconi: c'è un dettaglio che nessuno ha mai notato

Barbara D'Urso manca alla tv, ma c'è un errore che forse ha pesato più di quanto immaginiamo. Potrebbe (in parte) essere anche colpa sua

Giusy Palombo

Giusy Palombo

Content creator

Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

Barbara D’Urso continua a essere uno dei nomi più discussi della televisione italiana, nonostante sia lontana dal piccolo schermo da ormai tre anni. Ogni intervista, ogni indiscrezione e ogni presunto retroscena riaccendono il dibattito sul suo ritorno. Ma se, oltre alle scelte degli editori, ci fosse anche un altro elemento da considerare?

Barbara D’Urso e il ritorno che non arriva: tra indiscrezioni, promesse e una strategia che fa discutere

Una riflessione controcorrente sulla comunicazione dell’ex volto di Mediaset e su un’attesa che, forse, rischia di essere diventata più grande del ritorno stesso.

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