Barbara D'Urso, l'ex Memo Remigi perfido sul suo taglio da Mediaset: "Berlusconi ha fatto pulizia". Poi l'appello a De Martino Memo Remigi rompe il silenzio su Barbara D'Urso: dal loro amore alla sua uscita da Mediaset, poi parla di Sanremo con De Martino.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo anni di silenzio sulla loro relazione e sul percorso professionale di Barbara D’Urso, Memo Remigi è tornato a parlarne in una lunga intervista, ripercorrendo una storia d’amore durata quattro anni e offrendo anche una sua personale interpretazione su ciò che avrebbe portato all’uscita della conduttrice da Mediaset. Le sue dichiarazioni, che spaziano dalla sfera privata a quella televisiva, stanno facendo discutere perché riportano l’attenzione su una vicenda che, ancora oggi, continua a suscitare curiosità.

Una storia d’amore durata quattro anni

Nel corso dell’intervista, Memo Remigi ha ricordato il periodo vissuto accanto a Barbara D’Urso, spiegando che la loro relazione nacque in un momento particolare della sua vita, subito dopo la separazione dalla moglie Lucia. I due condivisero anche la stessa casa a Milano e, secondo il cantante, furono anni vissuti con serenità.

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L’artista ha raccontato di aver sostenuto Barbara D’Urso nei primi passi della sua carriera, pur precisando di non aver mai fatto raccomandazioni. "L’ho aiutata molto, non raccomandandola, ma gli addetti ai lavori sapevano che era la mia compagna e le davano delle opportunità. Io lavoravo in tante televisioni private oltre a quelle nazionali e lei lavorava con me. In quattro anni ha assimilato tantissimo e la aiutavo a valutare le proposte".

Secondo il suo racconto, la relazione si concluse quando le aspettative sul futuro presero strade diverse. Remigi ha spiegato che Barbara D’Urso desiderava costruire una famiglia e sposarsi, mentre lui non se la sentiva di fare quel passo. Per questo motivo le avrebbe detto: "È giusto anche per te. Sei giovane, sei una bella ragazza, hai un sacco di qualità, fatti una famiglia, trova chi ti sposa, metti al mondo dei bambini". Da quel momento, ha raccontato, entrambi compresero che la separazione fosse la scelta più giusta.

Il ricordo della carriera della conduttrice

Ripercorrendo gli anni successivi, Memo Remigi ha raccontato anche di aver ricevuto una telefonata da Barbara D’Urso in un momento difficile della sua vita sentimentale, spiegando però che, da allora, i due non si sono più rivisti.

Successivamente, secondo il cantante, la conduttrice avrebbe deciso di trasferirsi a Roma per inseguire nuove opportunità professionali. Remigi l’ha descritta come una donna estremamente determinata, affermando che la sua ambizione l’ha portata a trovare definitivamente la propria strada in Mediaset, dove negli anni sarebbe diventata uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana.

L’opinione sull’addio a Mediaset

Tra i passaggi che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è quello dedicato all’uscita di Barbara D’Urso dall’azienda. Va sottolineato che si tratta di una valutazione personale di Memo Remigi, non di una ricostruzione confermata dai diretti interessati.

Il cantante ha dichiarato: "Credo che il figlio, dopo la morte di Silvio, abbia trovato nella sua televisione una serie di personaggi molto accondiscendenti verso le stravaganze notturne di Berlusconi, in particolare da parte delle donne che gli ruotavano attorno. Così, una volta presa in mano l’azienda, ha detto: "Qui devo fare pulizia". E fuori dalle balle tutti quelli legati a quel mondo".

Parole destinate inevitabilmente a far discutere, soprattutto perché arrivano mentre restano ancora poco chiari i motivi che hanno portato alla conclusione del lungo rapporto professionale tra Barbara D’Urso e Mediaset. Negli ultimi anni si è parlato a lungo di retroscena e indiscrezioni, ma i protagonisti della vicenda non hanno mai ricostruito pubblicamente tutti i dettagli della separazione.

Il messaggio a Stefano De Martino per il futuro di Sanremo

Nel corso dell’intervista, Memo Remigi ha parlato anche di Sanremo, soffermandosi sul nuovo ruolo affidato a Stefano De Martino, indicato come uno dei protagonisti della prossima evoluzione del Festival. L’uomo ha espresso parole di grande stima nei confronti del conduttore, definendolo un artista capace di unire talento, simpatia e capacità di intrattenere il pubblico: "Qui siamo di fronte al miracolo. Questo ragazzo è bravissimo, un vero showman, sa fare tutto, è simpatico, bellissimo, disinvolto. Gli abbiamo scoperto una verve e un’empatia che ha naturali", ha dichiarato Remigi, sottolineando però anche la grande responsabilità che attende De Martino nel caso in cui dovesse guidare la manifestazione.

Secondo Remigi, il futuro di Sanremo dovrà riuscire a mantenere un equilibrio tra innovazione e tradizione, senza dimenticare il pubblico storico che negli anni ha reso il Festival un appuntamento seguito da intere generazioni: "Adesso gli hanno dato da guidare questa grande nave e si aspettano tripli salti mortali. Io mi auguro solo che non abbandoni la tradizione del Festival, Sanremo non è solo per i giovani, è per tutti. Spero che non si dimentichi che Sanremo ha sempre unito l’Italia", ha spiegato.

Memo Remigi ha poi svelato anche un progetto musicale che vorrebbe portare proprio sul palco dell’Ariston. Insieme a Lino Banfi ha inciso il brano Il Grande Viaggio, una canzone autobiografica nella quale i due raccontano il percorso umano e professionale vissuto nel corso delle loro lunghe carriere. L’idea dell’artista sarebbe quella di presentarla al Festival del 2027, non come concorrenti, ma come ospiti fuori gara: "Vorremmo portare la canzone fuori gara, perché gareggiare non avrebbe senso. Sarebbe un riconoscimento soprattutto per Lino, per tutto quello che ha fatto, e un po’ anche a me", ha raccontato Remigi, lanciando un vero e proprio messaggio al possibile direttore artistico: "È un momento di grande novità in mano tua, però ricordati che non ci sono solo i giovani, ci sono anche quelle persone che da anni seguono il Festival, la nostra generazione, che hanno il diritto di essere rappresentati".

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