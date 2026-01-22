Trova nel Magazine
Barbara D’Urso, altro flirt con La Rocca: rottura e gelo dopo Ballando con le stelle. Il retroscena  

La conduttrice ex Mediaset e il ballerino avrebbero troncato i rapporti dopo la finale del dance show Rai. Ma a quanto pare non sarebbe la prima volta per lui. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è calato il gelo. Quella che durante Ballando con le Stelle sembrava un’amicizia speciale, o forse qualcosa di più, oggi appare solo un capitolo chiuso. E stando agli ultimi retroscena, a far calare il sipario su questo possibile flirt sarebbe stato il ballerino napoletano. Che anche in passato si era allontanato bruscamente dalla sue varie compagne di ballo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, cala il gelo con Pasquale La Rocca

I fan più attenti se ne sono accorti subito. Terminata la finale di Ballando, le foto e le storie condivise da Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca sono scomparse dai rispettivi profili social. Nessuna uscita insieme, niente video divertenti di coppia, zero allusioni: come se quell’intesa costruita nel corso di tre lunghi mesi fosse stata archiviata di colpo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La verità è che secondo quanto riportato da Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, tra i due non ci sarebbe più alcun rapporto. La Rocca, una volta spenti i riflettori, sarebbe letteralmente "evaporato" dalla quotidianità della conduttrice: niente messaggi, niente chiamate, nessun tentativo di coltivare la complicità nata in pista. "Si mormora che, terminata l’esperienza televisiva, il maestro abbia cambiato atteggiamento nei confronti della celebre allieva", scrive Dandolo, "innescando il suo allontanamento".

Per chi è appassionato di Ballando, però, quella descritta dal giornalista di Oggi non è una dinamica così sorprendente. Pasquale La Rocca è noto per essersi allontanato nel tempo dalle varie partner di ballo che ha avuto, che si trattasse di Nina Zilli, Wanda Nara o Luisella Costamagna. Quindi può darsi che nel ‘raffreddamento’ che è avvenuto con Barbara non ci sia nulla di personale. Anche se i fan faticano a credere che un’intesa del genere sia subito svanita nel nulla.

Il futuro di Barbara D’Urso dopo Ballando

Archiviata la parentesi di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso sta attraversando una fase di stand-by lavorativo. Il programma di Rai 1 che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno, ribattezzato Surprise Surprise, è stato ‘congelato’ dai vertici di Viale Mazzini. Ora a Barbarella non resta che dedicarsi a sé stessa, in attesa di una chiamata che continua a non arrivare. Pare che al momento la conduttrice sia concentrata sui suoi progetti da imprenditrice, e anche su un po’ di sano relax extra, tra spa e centri benessere esclusivi in compagnia delle amiche. Nessuno sa però cosa le riserverà il futuro. E se davvero riuscirà ad approdare in Rai dopo una lunghissima assenza dal piccolo schermo.

Personaggi

Nikita Perotti

Nikita Perotti
Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca
Heather Parisi

Heather Parisi
Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti

