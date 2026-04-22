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Barbara D’Urso verso Domenica In, l’indiscrezione che fa tremare Matano (e anche Selvaggia Lucarelli)

Dopo mesi di silenzio, siamo ancora qui a chiederci quando e come ‘Carmelita’ riuscirà a tornare sul piccolo schermo: ecco le ultime ipotesi.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso resta, oggi più che mai, un grande punto interrogativo. Dopo essere stata per anni uno dei volti simbolo di Mediaset, la conduttrice ha vissuto una brusca battuta d’arresto che ha cambiato radicalmente la sua traiettoria professionale. Eppure, tra tentativi di rilancio in Rai, nuovi progetti sfumati e indiscrezioni sempre più insistenti, il suo nome ha continuato a circolare con forza nei corridoi di Viale Mazzini e, proprio negli ultimi giorni, è tornato alla ribalta con ipotesi che potrebbero ribaltare quelle emerse negli ultimi mesi: scopriamo di più.

Barbara D’Urso, dall’addio a Mediaset alla delusione in Rai

Per oltre vent’anni Barbara D’Urso è stata una presenza fissa del piccolo schermo, regina incontrastata del pomeriggio e della prima serata di Canale 5. Poi, improvvisamente, è arrivata la rottura con Mediaset e l’uscita di scena che l’ha lasciata senza un programma e senza una collocazione precisa. Un vuoto durato mesi, interrotto solo dal ritorno sotto i riflettori grazie a Ballando con le stelle, prima come "ballerina per una notte" e poi come concorrente ufficiale. In questo contesto la D’Urso ha saputo rimettersi in gioco, rilanciando la sua immagine e dimostrando quanto il pubblico sia ancora legato a lei.

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Sull’onda di questo successo, la Rai sembrava pronta ad affidarle un nuovo progetto in prima serata: uno show ispirato al format internazionale "Surprise Surprise", sulla scia dello storico Carramba! Che sorpresa di Raffaella Carrà. Un ritorno in grande stile che però non si è mai concretizzato: il programma è stato cancellato prima ancora di partire, lasciando la conduttrice ancora una volta senza un ruolo definito. Alla base dello stop, secondo le indiscrezioni, ci sarebbero divisioni interne alla dirigenza Rai e una certa difficoltà nel conciliare il suo stile televisivo con l’identità del servizio pubblico.

Barbara D’Urso verso Domenica In: l’indiscrezione

Dopo alcuni mesi di silenzio, il nome di Barbara D’Urso è tornato a circolare negli ultimi giorni in relazione a uno dei programmi più storici della rete: Domenica In. Con Mara Venier pronta a salutare il programma, si è iniziato a parlare di possibili eredi: tra questi, oltre al favorito Alberto Matano, secondo quanto riportato da TvBlog, starebbe emergendo anche il nome di Barbara D’Urso. Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe una svolta significativa per il futuro televisivo della conduttrice.

E ancora non è tutto, perché c’è addirittura chi ipotizza anche un suo ritorno a Ballando con le stelle, magari in una veste completamente nuova, come quella di giurata, in un’edizione che potrebbe vedere un rinnovamento del cast. Insomma, la situazione di Barbarella risulta ancora molto delicata e immersa nell’incertezza: troppo ‘ingombrante’ per essere ignorata, ma allo stesso tempo difficile da ricollocare in un sistema televisivo che sta cambiando pelle. Il pubblico continua a seguirla e a sostenerla, ma le scelte editoriali sembrano procedere con molta cautela.

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