Barbara D’Urso conduttrice di Carramba? Lei chiarisce Barbara D'Urso risponde ai rumors che la vorrebbero come conduttrice dell'iconico Carramba di Raffaella Carrà

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

RaiPlay

CONDIVIDI

lDa giorni il nome di Barbara D’Urso circola con insistenza accanto a quello di Carramba che sorpresa, lo storico format portato al successo da Raffaella Carrà e oggi al centro di nuove indiscrezioni televisive. Le voci sono esplose dopo un commento di Davide Maggio, intervenuto a TvTalk per analizzare l’esperienza di Beppe Convertini a Ballando con le Stelle. Il giornalista, parlando del percorso "autoironico" dell’attore e conduttore all’interno del talent di Rai1, ha esteso il discorso proprio a D’Urso, ipotizzando un futuro importante per lei sulla rete pubblica.

Maggio ha spiegato come, secondo lui, Convertini abbia saputo sfruttare in modo "furbo e intelligente" il registro dell’uomo medio, giocando con autoironia e leggerezza. Un approccio che, a suo giudizio, avrebbe potuto giovare anche a Barbara D’Urso, che a Ballando ha invece mostrato un atteggiamento più rigido. Da qui il passaggio alle voci sul suo futuro professionale: "È vero che si sta giocando Carramba e non è un mistero. Credo che dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso possa condurre una prima serata in Rai e il programma potrebbe essere proprio Carramba. Ovvero Surprise Surprise".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta di Barbara D’Urso su Carramba

Le parole, rimbalzate rapidamente sul web, sono arrivate anche alle orecchie di Guillermo Mariotto. Lo stilista, giudice storico del programma di Milly Carlucci, ha raccontato di aver "letto online" l’indiscrezione chiedendone conto direttamente alla conduttrice. La risposta di Barbara D’Urso, però, è stata netta: "Questa cosa della Carrà non mi risulta, questa settimana sono state scritte delle cose non vere. Tutto quello che hai letto non è vero, neanche quello della Carrà. Anche perché io potrei essere il mignolo del piede destro della Carrà".

Una smentita che non lascia spazio a dubbi e che conferma la volontà della conduttrice di non alimentare aspettative o rumors sul progetto. D’Urso aveva ribadito lo stesso concetto anche durante la conferenza stampa di inizio anno di Ballando con le Stelle, mantenendo il suo stile diretto ma condito da quella punta di ironia che i fan apprezzano da sempre: "Se sono rose…".

Resta il fatto che la curiosità del pubblico è altissima. Il ritorno di un titolo iconico come Carramba che sorpresa alimenterebbe inevitabilmente un forte impatto emotivo e mediatico. E sebbene la conduttrice abbia fatto chiarezza, il mondo della tv insegna che tutto può cambiare rapidamente, o che la pretattica è non si scompone mai in televisione finché non c’è la firma. Per ora, però, Barbara D’Urso prende le distanze e si concentra sulla pista con la semifinale di Ballando con le Stelle. E Carramba rimane, almeno ufficialmente, solo una suggestione.

Potrebbe interessarti anche