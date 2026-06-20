Barbara D'Urso a Ballando Con Le Stelle, smentito l'ingresso in giuria della conduttrice: "Una Ca***ta", "Non trova conferme"
Tra voci, suggestioni estive e ipotesi circolate, il possibile approdo della conduttrice nello show di Milly Carlucci viene descritto, almeno per ora, privo di riscontri concreti.
Con l’avvicinarsi della presentazione dei nuovi palinsesti Rai, prevista nelle prossime settimane, continuano a rincorrersi indiscrezioni e ipotesi sui programmi che animeranno la prossima stagione televisiva. Tra le voci che hanno attirato maggiormente l’attenzione del pubblico c’è senza dubbio quella relativa a Barbara d’Urso e a un possibile coinvolgimento nella prossima edizione di Ballando con le Stelle. Un’ipotesi che, complice il forte richiamo mediatico del suo nome e il recente ritorno della conduttrice sugli schermi Rai come concorrente del programma, ha rapidamente conquistato spazio sui siti specializzati e sui social.
Il nodo della giuria di Ballando con Le Stelle e la scelta di Milly Carlucci
Le speculazioni sono nate soprattutto attorno alla possibile riorganizzazione della giuria dello show condotto da Milly Carlucci. Da settimane, infatti, si discute del futuro di Selvaggia Lucarelli, il cui nome viene accostato con sempre maggiore insistenza a nuovi impegni professionali che potrebbero allontanarla dal programma. In questo scenario, Barbara d’Urso è stata indicata da diversi osservatori come una candidata ideale per occupare un eventuale posto vacante. La sua presenza garantirebbe infatti una forte esposizione mediatica e una personalità capace di dividere e far discutere, elementi che da sempre rappresentano uno degli ingredienti più importanti del successo del programma.
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Le indiscrezioni e le smentite su Barbara D’Urso
Nelle ultime ore, tuttavia, sono emersi elementi che sembrano ridimensionare sensibilmente queste ipotesi. Secondo quanto filtrato da ambienti vicini alla Rai, le voci su un imminente ingresso di Barbara d’Urso nella giuria di Ballando con le Stelle sarebbero state accolte con grande scetticismo, fino a essere bollate da alcune figure interne come "Una ca***ta", secondo quanto riportato da Fanpage. Le indiscrezioni circolate online, infatti, non sarebbero accompagnate da trattative confermate o da riscontri verificabili. Anche alcune ricostruzioni giornalistiche diffuse nelle ultime ore sottolineano come, allo stato attuale, non esistano conferme ufficiali né elementi che possano far pensare a un accordo già avviato tra le parti. A rafforzare questa lettura è arrivata anche la posizione del giornalista Giuseppe Candela, che ha evidenziato come la notizia di una presenza della conduttrice in giuria "non trova conferme" negli ambienti Rai.
Il futuro resta aperto
Questo non significa necessariamente che ogni possibilità sia definitivamente tramontata. La costruzione del cast di Ballando con le Stelle richiede spesso settimane di lavoro e molte decisioni vengono prese nel corso dell’estate, quando il programma è ancora lontano dal debutto autunnale. Nel frattempo, Barbara d’Urso continua a stuzzicare la curiosità dei suoi follower con messaggi che lasciano intendere l’arrivo di novità professionali nei prossimi mesi, e con like tattici sui social a chi ipotizza un suo ruolo in Rai nella prossima stagione. Per il momento, dunque, l’ipotesi di vedere Barbara d’Urso seduta dietro il tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle appare più vicina al mondo delle indiscrezioni che a quello delle certezze.
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