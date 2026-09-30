Barbara D’Urso si annuncia a Ballando con le stelle: “Budget basso, nessun problema”. La sua verità su cachet, bugie e ‘capricci’ Dopo le ultime indiscrezioni, è stata la stessa conduttrice a confermare via social il suo ingaggio come giurata nel dance show di Rai 1. Ma non avrà un super stipendio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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È arrivata su Instagram, la conferma che tutti i fan di Ballando con le Stelle attendevano da ore. Dopo l’indiscrezione di Giuseppe Candela su Dagospia, ieri, oggi è stata la stessa Barbara D’Urso a confermare il suo ingresso nel dance show di Rai 1 in qualità di giurata. E nel farlo, l’ex volto di Mediaset ha anche chiarito una volta per tutte le voci su cachet importanti o presunte richieste da diva. Approfittandone poi per lanciare il suo nuovo podcast personale su YouTube. Ecco tutti i dettagli.

Barbara D’Urso, l’annuncio ufficiale su Ballando con le stelle

Come aveva anticipato Candela ieri, 29 settembre, l’accordo tra la Rai e Barbara D’Urso è stato effettivamente siglato. Da sabato 3 ottobre prossimo, la conduttrice si unirà ad Alberto Matano, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni al tavolo dei giudici di Ballando con le Stelle. E proprio lei ha ricostruito il dietro le quinte su Instagram, partendo dal primo contatto avvenuto con la produzione a giugno 2026. "A fine giugno ho iniziato a sentire Giancarlo De Andreis, il capo autore di Ballando", ha spiegato Barbara, "sento Milly Carlucci e loro molto carinamente hanno cercato di convincermi a fare questo ulteriore passo in giuria, non ho mai desiderato il ruolo. E ho accettato, a luglio, la mia presenza nel cast come giurata".

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Poi ulteriori dettagli: "Con loro non abbiamo mai parlato di cachet, se ne occupa la Rai, il budget di Ballando è basso ma io non ho alcun problema". La vera e propria conferma dell’ingaggio, però, sarebbe arrivata solo a un paio di settimane dal debutto: "Solo il 17 settembre mi chiama un signore gentilissimo dell’ufficio scritture Rai, mi dice che fra due settimane inizia Ballando: questo è quello che le offriamo per Ballando. Ho detto sì: non ci sono cifre pazzesche e vado nel solito hotel".

E non è mancata una sorta di tirata d’orecchi al modo di operare della Rai, che avrebbe contattato D’Urso molto tardi rispetto alle prime interlocuzioni avvenute in estate. "È una cosa molto strana", ha commentato l’ex Mediaset, "che mi hanno chiamata dalla Rai solo due settimane prima della partenza di Ballando visto che con Milly parlavamo da giugno. Forse è il modus operandi della Rai o verso di me ma io sono ben felice, sono contenta e ci sarò a Ballando per voi".

La smentita sul cachet da capogiro di Barbara D’Urso

Nel suo racconto social, Barbara D’Urso si è anche tolta qualche sassolino a proposito delle voci che erano circolate. "Questa cosa che si è creata è per farmi passare come la diva", ha sentenziato la futura giurata, "che fa le cose per soldi, per tenere il segreto, l’hype". E infine la conclusione: "Ci sarò con il cachet offerto dalla Rai, senza l’albergo in centro che non ho mai chiesto, lo dico per i miei detrattori. Ci vediamo in diretta sabato, perché io mantengo le promesse, soprattutto quella che segretamente ho fatto a voi".

QUI è possibile vedere il video di Barbara D’Urso

Il nuovo podcast di Barbara D’Urso

Per non farsi mancare nulla, Barbarella ha pure annunciato l’apertura del suo nuovo canale YouTube. E di un podcast online per raccontare i protagonisti del mondo dello spettacolo, con interviste e storie ogni volta nuove. "È aperto ufficialmente il mio canale YouTube", ha spiegato, "potremmo parlarci, raccontarci, posso fare quello che mi pare, possiamo fare insieme quello che ci pare, partirà con un primo piccolo format che si chiama Storie Incredibili. Queste storie che voi mi avete mandato e che io racconterò insieme a voi una a settimana. Sono molto orgogliosa".

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