Barbara D'Urso, la reazione degli autori al possibile addio a Ballando con le stelle. C'è lo ‘zampino’ di Selvaggia Lucarelli Dietro le quinte del dance show, si continua a discutere di un possibile forfait dell'ex conduttrice. E intanto la produzione del programma dice la sua. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Proseguono in queste ore le indiscrezioni su un possibile ritiro di Barbara D’Urso da Ballando con le Stelle. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 potrebbe annunciare, in una delle prossime puntate, il suo addio definitivo al dance show di Milly Carlucci, forse per via degli screzi continui con la giurata Selvaggia Lucarelli. Intanto, la produzione del programma si è fatta sentire sulla vicenda con un commento piuttosto ‘affilato’. E nuove ipotesi si sono aggiunte nel marasma di motivazioni che potrebbero spingere Barbara al gesto clamoroso. Ecco qui sotto tutti i particolari della storia.

Barbara D’Urso, la reazione degli autori di Ballando dopo le voci sull’addio

Ballando con le Stelle potrebbe dire addio molto presto alla sua protagonista più discussa. Barbara D’Urso, con un colpo di scena imprevisto, sembrerebbe intenzionata a lasciare il gioco per evitare un’inaccettabile sconfitta nel corso della finalissima. Nel frattempo, a fronte di queste voci preoccupanti – peraltro mai confermate dalla diretta interessata – la reazione degli autori di Ballando resta cauta e distaccata. "Non ci risulta", è la risposta ufficiale fatta recapitare dalla produzione, che lascia comunque interrogativi aperti e qualche malessere evidente tra i fan del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

D’altro canto, altri protagonisti di Ballando con le Stelle parlano a denti stretti di un addio già nell’aria da tempo, e non escludono il colpo di teatro in diretta nelle prossime puntate. Mentre Barbara D’Urso, con invidiabile distacco, continua a mantenere il più assoluto riserbo sulla questione.

Lo ‘zampino’ di Selvaggia Lucarelli nella scelta di Barbara D’Urso

Stando sempre alle voci di corridoio, il principale motivo alla base dell’addio (possibile) di Barbara D’Urso sarebbe il pessimo rapporto con la giurata Selvaggia Lucarelli. Tra le due si è instaurato da settimane un clima di frizione estrema, e più di una volta, di fronte alle telecamere e ai commenti velenosi della giudice, la D’Urso ha mostrato segni di disagio. E non è tutto. Perché c’è anche chi parla di problemi interni con altri protagonisti dello show – non sono trapelati nomi, però – che renderebbero plausibile un addio anticipato della concorrente.

Se il forfeit dovesse concretizzarsi, Milly Carlucci si troverebbe comunque a dover gestire uno dei colpi di scena più clamorosi degli ultimi anni. Ma non è escluso che tutto ciò, come spesso accade nell’imprevedibile mondo dello spettacolo, serva solo a puntare ancora di più i riflettori sulla D’Urso. Per sollevare magari nuove polemiche, da utilizzare in modo efficace nelle prossime puntate in onda su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche