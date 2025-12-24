Barbara Berlusconi, il racconto choc tra figli, depressione e Adhd: “Ho solo una struttura mentale diversa” La primogenita dell’ex leader di Forza Italia ha parlato delle difficoltà dell’essere madre e dei disturbi del neurosviluppo che l’hanno influenzata

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Barbara Berlusconi si confessa. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera a pochi mesi dalla nascita della sua fondazione filantropica a suo nome, infatti, la primogenita di Silvio Berlusconi ha parlato delle difficoltà dell’essere madre non solo, ripercorrendo la sua depressione e la scoperta dell’Adhd. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Barbara Berlusconi: i figli e la terapia

Barbara Berlusconi è oggi mamma di cinque figli: Alessandro ed Edoardo, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009 dalla relazione con Giorgio Valaguzza, oltre a Leone (nato nel 2016), Francesco Amos (2018) ed Ettore Quinto (2021) avuti con il compagno Lorenzo Guerrieri. "Non volendo rinunciare completamente ai miei interessi e al lavoro ho cercato un equilibrio. La scelta naturale è stata quella di ridurre moltissimo la vita sociale" ha raccontato la primogenita di Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere della Sera: "Ho avuto due figli uno dopo l’altro, nell’arco di quindici mesi. Per alcuni anni mi sono proprio fermata. Ero abituata ad avere giornate piene, ma ritrovarmi chiusa in casa con quattro figli è stato uno shock". Barbara Berlusconi ha anche confessato di avere sofferto di depressione e di avere vissuto periodi bui prima di chiedere aiuto: "Ho attraversato momenti difficili. Dieci anni fa è cominciata una depressione impegnativa, durata a lungo (…) Ho fatto tanta terapia. Per molto tempo non capivo. Poi ho iniziato a osservare le mie abitudini, il mio modo di essere, e ho deciso di approfondire per comprendere da dove venisse questa fatica profonda".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cos’è l’Adhd: il racconto e l’esperienza di Barbara Berlusconi

Affrontando un percorso di terapia, dunque, Barbara Berlusconi ha spiegato di avere scoperto di soffrire di Adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), vale a dir un disturbo del neurosviluppo segnato da disattenzione, iperattività e impulsività nell’agire. "Da adulta è stato faticoso accettarlo, ma anche liberatorio. Dare un nome alle cose cambia tutto. Non era dunque una mia colpa, non era mancanza di volontà… Ho solo una struttura mentale diversa dove tempo, organizzazione e concentrazione funzionano in un altro modo". La primogenita dell’ex leader di Forza Italia ha però scoperto di potere avvicinarsi ai suoi figli anche in virtù di questo solo apparente ostacolo, come spiegato al Corriere: "Essere madre poi mi ha aiutato, anche perché uno dei miei figli ha delle difficoltà simili. Per questo mi sono detta che dovevo comprendere prima di tutto me stessa per poter davvero aiutare lui".

Guida TV

Non uccidere Rai Premium 02:50

Potrebbe interessarti anche