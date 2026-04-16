Rivelazione a sorpresa sull’iconica parodia sci-fi anni '80, l’atteso sequel ha finalmente un titolo: come si chiamerà Rivelato il titolo ufficiale di Balle Spaziali 2 al CinemaCon: Mel Brooks torna con il sequel cult tra vecchie star e nuovi misteri galattici. Tutti i dettagli.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ve ne abbiamo parlato giorni fa e la notizia ha scatenato l’entusiasmo generale dei fan. Adesso c’è un’altra novità che riguarda Balle Spaziali 2, il cult comico anni ’80 che tornerà al cinema con un sequel, e qui subentra la novità. Durante una presentazione al CinemaCon di Las Vegas, è stato rivelato il titolo ufficiale del film, insieme a nuove informazioni sul progetto che riunisce parte del cast originale. Siete curiosi di saperne di più, vero? Bene, allora proseguite la lettura.

Balle Spaziali 2, svelato il titolo ufficiale: il sequel si chiamerà The New One

Finalmente (e per la gioia di milioni di fan), Amazon MGM Studios ha annunciato il titolo del sequel di Spaceballs, che uscirà al cinema il 23 aprile 2027: si chiamerà Spaceballs: The New One. L’annuncio è arrivato al CinemaCon di Las Vegas tramite un video preregistrato di Mel Brooks, creatore della saga, che torna come produttore e interprete. Non si hanno ancora informazioni precise sulla trama del film, avvolta ancora nel mistero, ma è stata descritta con tono ironico come un "non reboot, non prequel, ma un sequel con elementi da reboot". Alla sceneggiatura ha collaborato Josh Gad, che recita anche nel film insieme a Keke Palmer, Lewis Pullman e Anthony Carrigan, i cui ruoli non sono stati rivelati. Tra le varie novità, c’è il ritorno di diversi attori dell’originale:

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Rick Moranis

Bill Pullman

Daphne Zuniga

George Wyner

Mel Brooks

La regia è di Josh Greenbaum, con sceneggiatura di Gad, Benji Samit e Dan Hernandez, e produzione di Amazon MGM insieme a Imagine Entertainment e altri partner. Il film originale del 1987 è una parodia cult di Star Wars e altri classici di fantascienza, diventata iconica nel tempo. Il nuovo capitolo manterrà il tono satirico prendendo di mira grandi franchise come Star Wars, Star Trek e Alien, con uscita fissata al 2027.

La trama dell’iconico film cult Balle Spaziali

Balle Spaziali film del 1987, è diretto da Mel Brooks, ed è una parodia di fantascienza. Il pianeta Spaceball, governato dall’incompetente Scrocco, ha esaurito l’aria e decide di rubarla al vicino pianeta Druidia. Per farlo, ordina il rapimento della principessa Vespa, promessa al principe Valium. Il compito viene affidato a Lord Casco, ma la principessa riesce a fuggire con il droide Dorothy. Il re Roland incarica allora il contrabbandiere Stella Solitaria e il suo partner Rutto di salvarla. Dopo vari inseguimenti nello spazio, Stella riesce a raggiungere Vespa, mentre Lord Casco perde le loro tracce. Rimasti senza carburante, finisce su una luna deserta dove incontra Yogurt, che insegna a Stella a usare lo "Sforzo" per contrastare il male e salvare la galassia.

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