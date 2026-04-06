Il sequel del cult comico anni ’80 è pronto a spiccare il volo: eroi e caos cosmico torneranno in questo giorno Dopo decenni di attesa, il leggendario cult anni ’80, Balle Spaziali, torna sul grande schermo con il cast originale e nuove star, pronto a conquistare tutti.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Il cult comico degli anni ’80, Balle Spaziali, sta per fare il suo ritorno sul grande schermo con un sequel attesissimo. Dopo quasi quarant’anni, il film prodotto da Amazon MGM Studios vedrà gran parte del cast originale, con il ritorno di volti iconici e alcune nuove aggiunte che promettono di dare ulteriore brio alla saga. Nonostante il mistero rimanga su alcuni dettagli della trama, la promessa è chiara: ci attendono satira irresistibile, ironia tagliente e numerosi riferimenti alle grandi epopee sci-fi, che saranno al centro della pellicola. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Balle Spaziali 2, quando esce il sequel del film cult: la data da ricordare

Secondo le ultime indiscrezioni, il sequel di Balle Spaziali, la celebre commedia cult di Mel Brooks, arriverà nelle sale il 23 aprile 2027, in occasione del 40° anniversario del film originale. La produzione è firmata da Amazon MGM Studios e segna il ritorno sul grande schermo di Rick Moranis, assente da anni. Torneranno gran parte dei protagonisti storici: Moranis (Dark Helmet), Bill Pullman (Lone Starr), Daphne Zuniga (principessa Vespa), George Wyner (colonnello Sandurz) e Mel Brooks (Yogurt). Tra le new entry ci saranno Josh Gad, Keke Palmer, Anthony Carrigan e Lewis Pullman. La regia è di Josh Greenbaum, mentre la sceneggiatura è firmata da Gad con Dan Hernandez e Benji Samit.

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Il film è definito come un "Non-Prequel Non-Reboot Sequel Parte Due" e manterrà il tono parodico del franchise, prendendo in giro grandi saghe sci-fi come Star Wars, Star Trek e Avatar. La trama resta segreta, quindi, almeno per ora, non abbiamo informazioni certe su ciò che vedremo e su cosa verrà raccontato.

Balle Spaziali, di cosa parla il film cult degli anni ’80

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, Balle Spaziali (Spaceballs) è un film del 1987 ed è diretto da Mel Brooks. La storia segue il popolo del pianeta Spaceball, guidato dall’incompetente Scrocco (Mel Brooks), che ha consumato tutta l’aria del proprio mondo. Per ottenere l’aria del vicino pianeta Druidia, Scrocco pianifica di rapire la principessa Vespa, promessa sposa del principe Valium, e di chiederla come riscatto. Incarica il malvagio Lord Casco (Rick Moranis) di portare a termine il rapimento, ma Vespa riesce a fuggire con la sua navicella Mercedes insieme al droide Dorothy. Il re Roland assume allora il contrabbandiere Stella Solitaria (Bill Pullman) e il suo compagno metà uomo e metà cane, Rutto (John Candy), per ritrovare la principessa.

A bordo del camper spaziale Eagle 5, Stella intercetta Vespa e Dorothy, mentre Lord Casco li perde a causa della "velocità smodata" del suo colonnello Nunziatella. Esaurito il carburante, Stella ei suoi compagni atterrano sul deserto della luna di Vega, dove vengono salvati da Yogurt (Mel Brooks), che insegna loro a usare il potere dello Sforzo per riportare la pace nella galassia.

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