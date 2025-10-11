Ballando con le Stelle: nuovo orario, rabbia Barbara D'Urso e un campione del mondo in pista. Cosa vedremo stasera Puntata 'notturna' con il dancing show che va in onda su Rai 1 dopo la partita di calcio Italia-Estonia: ecco chi rischia l'eliminazione e la classifica.

Terza puntata sui generis per Ballando con le Stelle. Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, il dancing show di Rai 1 andrà in onda a un orario piuttosto inusuale. Per far posto alla partita di calcio tra l’Italia e l’Estonia, valida per le qualificazioni al Mondiale in programma nel 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada, il programma inizierà in seconda serata, proprio dopo il fischio finale del match, intorno alle 22.45. Questo potrebbe essere un duro colpo per gli ascolti del talent, già seriamente compromessi nella sfida con Tu Si Que Vales su Canale 5.

L’annuncio della partenza ritardata era stato dato anche da Milly Carlucci che aveva parlato di "Una settimana veramente impegnativa perché dovremo fare un lavoro di grande sintesi anche sul programma. Come sapete infatti sabato partiremo subito dopo la partita di calcio. Per non finire nel cuore della notte faremo una puntata possibilmente più corta ma succosissima perché sono nate tante storie, tanti temi interessanti di cui parlare e balli pazzeschi da mostrarvi".

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerino per una notte dell’11 ottobre

In questa puntata ‘notturna‘ di Ballando con le Stelle il Ballerino per una notte sarà Fefè De Giorgi, Commissario tecnico della Nazionale maschile di pallavolo fresca vincitrice del titolo mondiale. Il tecnico, grande orgoglio italiano, farà il suo ingresso sulla pista di Ballando sulle note di ‘We are the Champion‘ insieme alla ballerina Rebecca Gabrielli. Alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci affiancata da Massimiliano Rosolino, mentre in giuria ritroveremo la capitana Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

In pista, visto che anche nel secondo appuntamento nessuno è stato eliminato, ancora tutte le esibizioni dei 12 concorrenti in gara con i loro maestri: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

C’è particolare attesa per l’esibizione di Barbara D’Urso, che pochi giorni fa su Raiplay si è detta molto arrabbiata per l’esibizione della scorsa settimana:

Quando sono tornata a casa dopo la puntata, mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, soprattutto dopo tutto il lavoro che avevamo fatto"

La classifica di Ballando: chi ha vinto la seconda puntata

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 4 ottobre 2025, nessuna coppia è stata eliminata, mentre la sfida è stata vinta nuovamente dalla coppia Francesca Fialdini con Giovanni Pernice.

Ecco la classifica finale:

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste, di cui quella di stasera in seconda serata per lasciare spazio alla partita Italia-Estonia della Nazionale di calcio. La prima è andata in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di novembre. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

