Ballando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera
La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina, mentre la gara in pista entra nel vivo con il rischio eliminazione.
Seconda puntata strepitosa per Ballando con le Stelle. La 20esima edizione del dancing show di Milly Carlucci va in onda stasera, sabato 4 ottobre 2025, su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi. Niente anticipo alle 20.30 dopo il Tg1 quindi, ma uno slittamento sull’orario dell’inizio per favorire del traino degli ascolti del game show. Stefano De Martino e i suo pacchisti, infatti, sono stati chiamati in ‘soccorso’ al talent dopo lo share deludente del debutto, che ha visto il programma soccombere sotto al successo di Tu Si Que Vales. Per l’occasione, nello studio di Affari Tuoi questa sera ci sarà anche Milly Carlucci con lo scopo di agganciare il pubblico del gioco dei pacchi e traghettarlo verso la diretta di Ballando con le stelle, che scatterà intorno alle 21.30.
Alle banco della giuria, palette alla mano, ancora la capitana Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Tra i tribuni del popolo, invece, troveremo Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino. A bordo pista, immancabile la presenza di Alberto Matano, mentre accanto a Milly ci sarà Massimiliano Rosolino, in sostituzione di Paolo Belli che quest’anno parteciperà al talent come concorrente. Vediamo insieme tutte le coppie in gara, la classifica, le anticipazioni di questa seconda puntata e chi sarà la ballerina per una notte.
Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerina per una notte del 4 ottobre
La seconda puntata di Ballando con le Stelle si apre con un ospite davvero speciale. La ballerina per una notte di questo appuntamento sarà Belen Rodriguez, che danzerà in coppia con il suo partner Yuri Orlando, sulle note di ‘Thinking out loud‘ di Ed Sheeran.
In pista, ovviamente, anche le esibizioni dei 12 concorrenti in gara con i loro maestri, e quindi ritroveremo Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.
Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà come sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui profili social ufficiali di Ballando con le stelle. Anche stasera, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.
La classifica di Ballando: chi ha vinto la prima puntata
Nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle nessuna coppia è stata eliminata. I vincitori sono stati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che si sono esibiti in una samba sulle note di ‘Anema e Core‘. La classifica ha invece visto al primo posto Nancy Brilli con Carlo Aloia. Per loro 47 punti ottenuti danzando un Charleston sulle note di ‘Bang bang‘.
Questa la classifica (senza il voto del pubblico)
- Nancy Brilli con Carlo Aloia (+25 punti di Tesoretto)
- Francesca Fialdini con Giovanni Pernice
- Rosa Chemical con Erica Martinelli
- Paolo Belli con Anastasia Kuzmina
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Andrea Delogu con Nikita Perotti
- Nessuna coppia per parimerito
- Martina Colombari con Luca Favilla e Beppe Convertini con Veera Kinnunen (+25 punti di Tesoretto)
- Nessuna coppia per parimerito
- Marcella Bella con Chiquito
- Fabio Fognini con Giada Lini
- Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale
Tutte le puntate e dove vedere il dancing show
Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste, di cui una in seconda serata per lasciare spazio alla partita Italia-Estonia della Nazionale di calcio. La prima va in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di novembre. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.
