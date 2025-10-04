Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Ballando con le Stelle, Belen infiamma la pista e una coppia rischia. Chi viene eliminato e cosa vedremo stasera

La seconda puntata del dancing show vedrà il ritorno in Rai della showgirl argentina, mentre la gara in pista entra nel vivo con il rischio eliminazione.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Seconda puntata strepitosa per Ballando con le Stelle. La 20esima edizione del dancing show di Milly Carlucci va in onda stasera, sabato 4 ottobre 2025, su Rai 1 subito dopo Affari Tuoi. Niente anticipo alle 20.30 dopo il Tg1 quindi, ma uno slittamento sull’orario dell’inizio per favorire del traino degli ascolti del game show. Stefano De Martino e i suo pacchisti, infatti, sono stati chiamati in ‘soccorso’ al talent dopo lo share deludente del debutto, che ha visto il programma soccombere sotto al successo di Tu Si Que Vales. Per l’occasione, nello studio di Affari Tuoi questa sera ci sarà anche Milly Carlucci con lo scopo di agganciare il pubblico del gioco dei pacchi e traghettarlo verso la diretta di Ballando con le stelle, che scatterà intorno alle 21.30.

Alle banco della giuria, palette alla mano, ancora la capitana Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Tra i tribuni del popolo, invece, troveremo Rossella Erra, Sara Di Vaira e la new entry Matteo Addino. A bordo pista, immancabile la presenza di Alberto Matano, mentre accanto a Milly ci sarà Massimiliano Rosolino, in sostituzione di Paolo Belli che quest’anno parteciperà al talent come concorrente. Vediamo insieme tutte le coppie in gara, la classifica, le anticipazioni di questa seconda puntata e chi sarà la ballerina per una notte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Ballando con le Stelle 2025, anticipazioni e Ballerina per una notte del 4 ottobre

La seconda puntata di Ballando con le Stelle si apre con un ospite davvero speciale. La ballerina per una notte di questo appuntamento sarà Belen Rodriguez, che danzerà in coppia con il suo partner Yuri Orlando, sulle note di ‘Thinking out loud‘ di Ed Sheeran.

In pista, ovviamente, anche le esibizioni dei 12 concorrenti in gara con i loro maestri, e quindi ritroveremo Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà come sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui profili social ufficiali di Ballando con le stelle. Anche stasera, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare con impegno e costanza.

La classifica di Ballando: chi ha vinto la prima puntata

Nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle nessuna coppia è stata eliminata. I vincitori sono stati Francesca Fialdini e Giovanni Pernice che si sono esibiti in una samba sulle note di ‘Anema e Core‘. La classifica ha invece visto al primo posto Nancy Brilli con Carlo Aloia. Per loro 47 punti ottenuti danzando un Charleston sulle note di ‘Bang bang‘.

Questa la classifica (senza il voto del pubblico)

  1. Nancy Brilli con Carlo Aloia (+25 punti di Tesoretto)
  2. Francesca Fialdini con Giovanni Pernice
  3. Rosa Chemical con Erica Martinelli
  4. Paolo Belli con Anastasia Kuzmina
  5. Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca
  6. Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Andrea Delogu con Nikita Perotti
  7. Nessuna coppia per parimerito
  8. Martina Colombari con Luca Favilla e Beppe Convertini con Veera Kinnunen (+25 punti di Tesoretto)
  9. Nessuna coppia per parimerito
  10. Marcella Bella con Chiquito
  11. Fabio Fognini con Giada Lini
  12. Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale

Tutte le puntate e dove vedere il dancing show

Ballando con le Stelle quest’anno sarà più lungo del solito, con 13 puntate previste, di cui una in seconda serata per lasciare spazio alla partita Italia-Estonia della Nazionale di calcio. La prima va in onda sabato 27 settembre 2025, mentre il gran finale è previsto per il 20 di novembre. Il programma, inoltre, sarà visibile anche streaming e on-demand sulla piattaforma di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Barbara D'Urso - Pasquale La Rocca

Ballando con le Stelle, non solo Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: le ‘scommesse’ dei social sulle coppie che vedremo in pista

Con la conferma dei 12 concorrenti della nuova edizione dello show di Milly Carlucci...
Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle, debutto di fuoco e scintille tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli. Cosa vedremo

Stasera 27 settembre su Rai 1 inizia la 20esima edizione di Ballando con le stelle: ...
Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, svelate le coppie: Andrea Delogu e Simone Di Pasquale i ‘delusi’, D’Urso e Belli esultano

Gli abbinamenti sarebbero già stati decisi da Milly Carlucci, che a breve passerà ag...
Matteo Addino e Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, Milly svela il nuovo ‘tribuno del popolo’: chi prende il posto di Simone Di Pasquale

Sarà Matteo Addino il nuovo commentatore a bordo pista al fianco di Rossella Erra e ...
Milly Carlucci

Ballando con le Stelle, svelata la giuria (con sorpresa). Ma il web si ribella: “Perché?”

Il dance show condotto da Milly Carlucci ha rivelato su Instagram i nomi di giurati ...
Sonia Bruganelli - Ballando con le Stelle

Sonia Bruganelli, la frecciata a Milly Carlucci e Ballando senza Madonia: “E se ne manca uno?”

L’ex moglie di Paolo Bonolis e il compagno ballerino hanno ironizzato sulla prossima...
Francesca Fialdini

Ballando con le Stelle, pagelle: Fialdini strepitosa (9), D'Urso attacca con grazia (7), Lucarelli e Mariotto esagerano (0)

Promossi e bocciati, top e flop della prima puntata della nuova edizione del dance s...
Bianca Guaccero - Ballando con le stelle 2024

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero pronta a tornare: l’idea di Milly Carlucci. Cosa farà

Stando alle ultime indiscrezioni la vincitrice dell’ultima edizione potrebbe fare ri...
Ballando con le stelle 2025 cast completo e ufficiale

Ballando con le stelle 2025, il cast ufficiale: la lista completa dei concorrenti

Ballando con le stelle, chi sono i concorrenti dell’edizione 2025: i vip ufficiali e...

Leader Piattaforme Aeree

Scale sicure in quota

Le soluzioni all'avanguardia e in totale sicurezza

LEGGI

Personaggi

Erica Martinelli

Erica Martinelli
Pasquale La Rocca

Pasquale La Rocca
Matteo Addino

Matteo Addino
Nancy Brilli

Nancy Brilli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963