Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli sbotta sull’assenza e La Rocca interviene: il gesto (tenero) e la polemica su Barbara D’Urso Selvaggia Lucarelli commenta con ironia la sua assenza dal programma, mentre Pasquale La Rocca sorprende con un gesto arrivato proprio dopo il discusso giudizio di Barbara D’Urso.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Selvaggia Lucarelli torna al centro dell’attenzione del pubblico di Ballando anche senza essere fisicamente in studio, e questa volta a riaccendere i riflettori è un gesto apparentemente semplice di Pasquale La Rocca, arrivato dopo il confronto con Barbara D’Urso nella nuova puntata di Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli commenta la sua assenza a Ballando con le Stelle

L’assenza di Selvaggia Lucarelli dalla pista di Ballando con le stelle continua, in qualche modo, a farsi sentire. La giornalista, che quest’anno non siede più al tavolo della giuria, ha scelto di commentare con ironia la propria centralità all’interno del programma attraverso un post sui social: "Anni di ‘levatela da lì’, poi anni di ‘lasciatela lì’. Poi vado altrove e ‘ridatecela‘". Un ragionamento concluso con una frase che sembra voler ridimensionare tutto il clamore: "Alla fine è solo tv".

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La risposta di Pasquale La Rocca e il voto di Barbara D’Urso che fa discutere

A quel messaggio della giornalista ha risposto Pasquale La Rocca con un semplice cuore rosso, ricevendo la stessa emoji dalla Lucarelli. Un gesto molto breve che però non è passato inosservato, soprattutto considerando il particolare intreccio di rapporti che si è creato nell’ultimo anno. La reazione del ballerino è arrivata infatti a poca distanza dalla puntata nella quale Barbara D’Urso, oggi componente della giuria, si è trovata a giudicare proprio il suo ex maestro. La Rocca è tornato in pista insieme a Ornella Muti e ha dovuto confrontarsi con il parere della conduttrice, con la quale aveva condiviso l’esperienza della passata edizione.

Il giudizio di Barbara è stato piuttosto netto: "Ornella è bravissima, è bellissima. Non mi è arrivata invece l’interpretazione, la passione. Sono abituata a ballare con Pasquale e so cosa lui può tirarti fuori". Poi è arrivato il voto: 7, mentre la coppia ha concluso la prova con 40 punti complessivi. La valutazione ha provocato qualche malumore, tanto che dal pubblico sono arrivati anche dei fischi. La stessa Barbara, nel corso della serata, aveva invece assegnato diversi 10, alimentando ulteriormente il dibattito sui suoi giudizi.

Un rapporto segnato dalle tensioni e Il supporto di Pasquale a Ornella Muti

Il gesto di La Rocca verso Selvaggia assume un significato particolare anche alla luce di quanto accaduto nella precedente edizione. Il ballerino si era infatti trovato al centro del rapporto tutt’altro che semplice tra Lucarelli e D’Urso, soprattutto durante le puntate in cui la giornalista criticava apertamente la concorrente.

In una delle prime puntate Selvaggia aveva rivolto proprio a La Rocca una frase molto diretta: "Questa cosa di ballare con Barbara d’Urso non me la dovevi fare". Nel corso della stagione gli scontri erano poi proseguiti, fino alla semifinale, quando il maestro aveva deciso di intervenire direttamente per difendere la sua allieva. Dodici mesi dopo lo scenario è completamente cambiato. Barbara D’Urso è passata dall’essere concorrente a diventare giudice, Pasquale La Rocca continua a essere protagonista in pista mentre Selvaggia Lucarelli osserva tutto da lontano, impegnata in un altro ruolo televisivo.

Intanto il ballerino non ha mancato di mostrare supporto alla sua compagna di ballo, dopo la puntata ha dichiarato su Instagram: "La bellezza, il carisma e l’eleganza che ti ispirano a creare tutto questo. Grazie Ornella Muti, mi onora aver avuto quest’opportunità".

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