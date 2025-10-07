Ballando, Selvaggia Lucarelli attaccata dopo le parole a Nancy Brilli: “Ti darei un cazzotto”. La replica Dopo l’infelice frase della giurata nei confronti della concorrente, la nota critica di moda Daniela Fedi si è scagliata contro di lei con parole dure.

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 4 ottobre, la querelle tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli ha letteralmente catalizzato l’attenzione. Prima della sua esibizione, l’attrice ha infatti raccontato di aver avuto una settimana molto difficile per la perdita della sua amata cagnolona Margot. La successiva risposta di Selvaggia Lucarelli ha però spiazzato sia Nancy che molti dei telespettatori, generando una vera e propria polemica che, proseguendo anche in questi giorni, ha visto intervenire anche la critica di moda Daniela Fedi con parole molto dure nei confronti della Lucarelli: scopriamo di più.

Querelle Lucarelli-Brilli, la critica Daniela Fedi attacca la giornalista: "Ti darei un cazzotto"

"Se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi perché io vado sul ponte dell’arcobaleno con lui, quindi intanto merito a Nancy per esser qui, però non è che può esserci il ‘bonus lutto animali domestici’. Lo so che è cinico quello che dico", ha commentato Selvaggia Lucarelli a seguito delle parole dell’attrice sulla difficile settimana passata. Una risposta che Nancy Brilli non ha gradito e alla quale ha prontamente risposto: "Non è una bella cosa quella che hai detto".

A seguito di questo confronto avvenuto in puntata, si è dunque scatenata una vera e propria polemica, nella quale è intervenuta anche la critica di moda Danila Fedi scagliandosi in maniera molto dura contro Selvaggia Lucarelli. "Selvaggia Lucarelli, sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giunga da cui provieni. La perdita del proprio animale domestico è un lutto e i lutti sono lutti. Non sono cose su cui si possono fare battute per ottenere audience in televisione. Nancy Brilli per me è una sorella ma se anche non la conoscessi, ti darei volentieri un cazzotto per quel che hai osato dirle a Ballando con le Stelle", ha scritto la critica sui social. Parole molto dure ripubblicate poi anche dalla stessa Nancy Brilli.

La replica di Selvaggia Lucarelli: "L’analfabetismo è il male del secolo"

Ovviamente non è mancata la replica piccata di Selvaggia Lucarelli che tra le Instagram Stories ha scritto: "Da giorni leggo questa famigerata ‘battuta’ che avrei fatto ai danni di una concorrente. So che l’analfabetismo funzionale unito all’incapacità di cogliere i registri linguistici è il male del secolo, ma non ho fatto alcuna battuta (‘bonus lutto’ non deve far ridere, è un’espressione originale per dire ‘non posso fare sconti’). Usufruite del bonus cultura e comprate un libro di analisi del testo".

A questo, la giornalista ha poi aggiunto anche un commento proprio in merito a quanto scritto da Daniela Fedi: "Immaginate un mondo in cui la signora della Milano bene minaccia di menarti se ti incontra […] e l’altra che lo diffonde. Bah. Fortuna che ci sono cose più importanti di cui occuparsi va". Che sia realmente finita qui? Staremo a vedere.

