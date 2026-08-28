Ballando con le Stelle, Ornella Muti a rischio: il cast cambia ancora e arriva un nuovo concorrente La partecipazione dell’attrice, a lungo desiderata da Milly Carlucci, non sarebbe ancora certa: mentre l’accordo resta in bilico, lo show annuncia un altro nome ufficiale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La nuova edizione di Ballando con le Stelle deve ancora prendere forma definitiva e, proprio mentre il pubblico comincia a conoscere i protagonisti che scenderanno in pista, arriva un’indiscrezione destinata a riaccendere l’attenzione sul cast. Ornella Muti sarebbe infatti a rischio per la partecipazione al programma di Rai 1, nonostante il suo nome fosse ormai considerato tra quelli più attesi della prossima stagione. Parallelamente, la trasmissione ha ufficializzato un nuovo concorrente, portando a dieci i partecipanti già annunciati.

Ballando con le stelle: l’accordo con Ornella Muti non sarebbe ancora chiuso

La presenza di Ornella Muti a Ballando con le Stelle 2026 sembrava essere una possibilità concreta dopo anni in cui Milly Carlucci avrebbe cercato di convincere l’attrice a mettersi alla prova sulla pista da ballo. Il suo eventuale ingresso nel cast rappresenterebbe uno dei nomi di maggiore richiamo dell’intera edizione, anche per il peso della sua lunga carriera nel cinema e nello spettacolo italiano. Al momento, però, la situazione non sarebbe ancora definita. Secondo quanto emerso, tra la produzione e l’attrice ci sarebbero alcune difficoltà nel trovare un accordo, tanto che la sua partecipazione non può essere considerata definitiva. La partita, tuttavia, sarebbe ancora aperta: le prove generali sono previste per la metà di settembre e fino a quel momento potrebbero arrivare nuovi sviluppi.

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Alberto Ravagnani è il decimo concorrente

Mentre resta quindi da capire se Ornella Muti riuscirà effettivamente a conquistare un posto sulla pista, Ballando con le Stelle continua a completare il proprio cast. Il decimo concorrente ufficiale è Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato noto soprattutto sui social per i suoi contenuti rivolti ai giovani e per la sua attività di comunicatore. L’annuncio è arrivato direttamente attraverso i canali social della trasmissione, dove Ravagnani ha presentato il suo ingresso nel programma con un messaggio dedicato al rapporto tra corpo, movimento e comunicazione: "Combattere e ballare. Sono le due cose che ho sempre rimpianto di non saper fare. Sembrano opposte ma, in realtà, sono la stessa cosa: due modi per far parlare il corpo. Vi ho sempre detto tante, tante parole. Adesso è il momento in cui voglio riappropriarmi del mio corpo e dargli voce. In questi giorni sono in Thailandia e sto imparando a combattere e tra un po’ sarò su Rai 1 e imparerò a ballare. Ballando con le Stelle arrivo".

Un cast ancora in evoluzione

Alberto Ravagnani si aggiunge così ad Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno e Monica Guerritore. Il cast conta quindi già dieci nomi ufficiali, ma la possibile assenza di Ornella Muti lascia ancora aperto uno dei nodi più importanti della formazione. Per Milly Carlucci, dunque, le prossime settimane saranno decisive: l’obiettivo sarebbe quello di portare Ornella Muti sulla pista, ma l’accordo dovrà essere trovato prima dell’avvio delle prove, mentre il pubblico attende di scoprire quale sarà la formazione definitiva della nuova edizione.

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