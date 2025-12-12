Ballando con le stelle, Barbara D’Urso a pezzi prima della semifinale: “Sto malissimo”. Cos’è successo La concorrente del dance show si è sfogata su Instagram dopo una nottata trascorsa in bianco. E alla vigilia della semifinale restano dubbi sulla sua partecipazione.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Barbara D’Urso si prepara alla semifinale di Ballando in condizioni tutt’altro che ottimali. Provata da un infortunio alla spalla e da una doppia lesione, la conduttrice ex Mediaset si è sfogata sui social raccontando il suo momento complicato. Nonostante le notti in bianco, e un dolore che non accenna a diminuire, Barbara sembra determinata ad affrontare il penultimo step del dance show di Milly Carlucci. Ma stavolta per passare dovrà fare un vero miracolo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Ballando, lo sfogo di Barbara D’Urso dopo la notte in bianco

Nelle ore precedenti la semifinale di Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso ha pubblicato su Instagram una serie di stories in cui si è mostrata struccata, distesa a letto e visibilmente affaticata. La concorrente dello show Rai ha spiegato ai followers di aver trascorso una "notte terrificante", a causa del dolore alla spalla. E non ha nascosto tutta la sua frustrazione per il momento difficile che è costretta ad affrontare. "Volevo condividere un voi una notte terrificante", ha esordito la D’Urso, "guardate le mie occhiaie, ho un dolore qui a destra dove c’è quella lesione al legamento, un dolore assurdo, non ho chiuso occhio".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Abituata a mostrarsi sempre energica e sorridente, la conduttrice ha voluto rompere questa sua immagine di invincibilità mostrando tutta la fragilità del momento. "Siccome mi vedete sempre allegra, sorridente, tonica", ha aggiunto, "oggi invece va così. Sto malissimo". Nonostante ciò, Barbara ha confermato la sua presenza in pista nella semifinale di domani, spiegando di aver studiato con Pasquale La Rocca una coreografia più compatibile con le sue condizioni attuali. "Domani c’è la semifinale e non posso arrendermi", ha quindi concluso, "ora una bella punturina e si va".

L’infortunio alla spalla e i dubbi sulla semifinale di Ballando

L’allarme sulle condizioni di Barbara D’Urso era già scattato a fine novembre, quando la concorrente aveva accusato un dolore acuto alla spalla sinistra, poi peggiorato nei giorni successivi. Dopo un controllo in ospedale, la conduttrice aveva deciso di rendere pubblico il referto medico, mostrando ai follower la diagnosi e il percorso di cure consigliato dagli specialisti. Nell’ultima puntata di Ballando, quella del 6 dicembre scorso, la D’Urso si è quindi esibita con un tutore alla spalla tra mille difficoltà. E dopo aver strappato il pass per la semifinale ha continuato ad aggiornare i fan, terrorizzati dalla possibilità di un forfait dell’ultimo minuto. Al momento, stando almeno alle ultime dichiarazioni della diretta interessata, la partecipazione di Barbara alla semifinale non sembrerebbe a rischio. Ma tutto dipenderà dalle sensazioni in sala prove nelle ultime, cruciali 24 ore.

Potrebbe interessarti anche