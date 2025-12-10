Ballando con le stelle, Nikita Perotti e l'amore (possibile) con Andrea Delogu: “Tra noi un rapporto magico, mai dire mai” Il ballerino del dance show Rai ha parlato in un'intervista del suo feeling speciale con la concorrente. E non ha escluso sviluppi romantici in futuro. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nella semifinale di sabato 13 dicembre ci saranno anche loro, Nikita Perotti e Andrea Delogu, una delle coppie più amate di questa ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Settimana dopo settimana, Nikita e Andrea si sono avvicinati sempre più, complice anche la tragedia terribile che ha colpito la speaker radiofonica. E del loro rapporto speciale ha parlato proprio il ballerino, in una recente intervista al settimanale Chi. Lasciando aperto uno spiraglio che ha fatto subito andare su di giri i fan. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Ballando, la confessione di Nikita Perotti su Andrea Delogu

Da mesi i fan di Ballando si chiedono se tra Andrea Delogu e Nikita Perotti ci sia solo amicizia, o qualcosa di più. Fino a poco tempo fa, entrambi avevano sempre parlato di un legame soltanto professionale, ma l’intesa evidente in pista ha contribuito ad alimentare i sospetti. E in effetti, le ultime parole del ballerino, intervistato di recente dal settimanale Chi, lasciano poco spazio alle interpretazioni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ci siamo capiti da subito", ha confessato Nikita, "Andrea è una persona pura, vera, genuina. E poi è molto diretta, quando ti vuole bene ti dice le cose come stanno perché vuole sempre il tuo meglio". E ancora: "Mi sono innamorato di persone più grandi. E potrebbe ricapitare…Per me il nostro feeling è tutto vero. Abbiamo un rapporto bellissimo, speciale, ridiamo e scherziamo tutto il giorno, ci facciamo battute. È qualcosa di magico e non escludo che possa trasformarsi in qualcos’altro, perché nella vita mai dire mai".

Il retroscena sul lutto di Andrea Delogu

La complicità tra Nikita e Delogu è stata tuttavia messa alla prova da un dolore improvviso: la morte del fratello diciottenne di Andrea, Evan, in seguito a incidente stradale. In quel momento, la partecipazione a Ballando della speaker è rimasta in bilico, e il suo compagno di ballo ha raccontato così la sua reazione: "Ho avuto paura perché non sapevo come gestire questa situazione, non avevo mai vissuto nulla del genere. Per quanto riguarda invece sostenerla ero sicuro al 200 per cento, ero prontissimo. Su questo non avevo dubbi, volevo starle accanto a tutti i costi. Non le ho dato consigli quando ha dovuto decidere se lasciare Ballando o proseguire. Le ho detto di fare quello che si sentiva e che avrei accettato qualsiasi decisione".

Alla fine, Delogu ha scelto di tornare in gara. Segnando anche una svolta importante per il suo maestro. Perotti ammette infatti di essere stato toccato profondamente da questa esperienza, e di aver imparato soprattutto "a non tenere dentro i sentimenti e le emozioni". "Mi sento molto più libero e sono cambiato tanto", ha concluso il ballerino, "anche grazie ad Andrea. Mi sento molto più maturo, sono molto più sicuro di me e, scherzando, sento di avere molti più anni rispetto ai 21 che mi ritrovo".

Potrebbe interessarti anche