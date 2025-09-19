Ballando, mistero Delogu: ‘sparisce’ Pernice e spunta lo zampino di Bianca Guaccero. Cos'è successo Stando a recenti indiscrezioni, la conduttrice avrebbe dovuto fare coppia con il ballerino. Ma qualcosa (o qualcuno) pare si sia messo in mezzo. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

C’è un mistero che aleggia sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via su Rai 1 sabato 27 settembre. E il caso riguarda proprio una delle concorrenti più attese: Andrea Delogu. Pare infatti che all’inizio, la conduttrice avrebbe dovuto esibirsi in pista insieme a Giovanni Pernice, salvo poi finire in coppia con il giovane Nikita Perotti. Stando a recenti indiscrezioni, però, il cambio di partner non sarebbe stato richiesto né da Delogu né da Milly Carlucci. E in mezzo potrebbe esserci lo ‘zampino’ della compagna di Pernice, Bianca Guaccero. Anche se mancano le prove definitive per sostenere questa tesi. Scopriamo tutti i dettagli qui sotto.

Ballando, il mistero su Andrea Delogu e Giovanni Pernice

La storia è più o meno questa. Secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela, su Dagospia, Andrea Delogu era stata inizialmente abbinata a Giovanni Pernice. "In realtà Delogu avrebbe dovuto ballare con Giovanni Pernice, fidanzato con Bianca Guaccero, che affiancherà Francesca Fialdini", ha scritto il giornalista ed esperto di tv. Eppure, la conduttrice debutterà il 27 settembre al fianco del giovane Nikita Perotti. Un cambio di programma, questo, che secondo Candela potrebbe nascondere qualcosa di poco chiaro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché stando alle voci non sarebbero state né Delogu, fresca di rottura con il modello Luigi Bruno, né la Fialdini — nuova partner di ballo di Pernice — a chiedere un cambio di coppia. E neppure Milly Carlucci, conduttrice storica del dance show di Rai 1, avrebbe imposto alcunché di sua volontà. La decisione, a sentire Candela, sarebbe semplicemente stata "accolta" dalla presentatrice, non certo presa in prima persona. E quindi si tratterebbe di una misteriosa svolta imposta dall’alto, che alimenta adesso un piccolo giallo alla vigilia della nuova stagione di Ballando.

Il possibile ‘zampino’ di Bianca Guaccero

Restano pochi indizi, dunque, e tante domande in sospeso. C’è chi insinua che l’input possa essere arrivato proprio da Bianca Guaccero, compagna di Giovanni Pernice da tempo. Ma Dagospia, pur lasciando intendere questa ipotesi tra le righe, non si sbilancia platealmente a riguardo. Eppure, la teoria sulla Guaccero potrebbe avere un senso. Dopotutto, il fatto che Andrea Delogu sia tornata single potrebbe aver messo sull’attenti Bianca, magari preoccupata dall’estrema vicinanza che un’accoppiata in gara con Pernice avrebbe garantito.

Resta però il fatto che non esistono prove. L’indiscrezione di Candela resta tale, fino a prova contraria. E intanto il pubblico si prepara a seguire Andrea nella sua nuova avventura tv, in coppia a Ballando con Nikita Perotti. Ma l’impressione è che le dinamiche dietro le quinte continueranno ad alimentare indiscrezioni e sospetti ancora per molto.

Potrebbe interessarti anche