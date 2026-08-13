Ballando con le Stelle, Lucio Presta dice no a Milly Carlucci: il tesoretto potrebbe finire nelle mani di una coppia super amata Il manager avrebbe declinato la proposta della conduttrice dopo il lungo corteggiamento: adesso prende quota un’ipotesi a sorpresa per raccogliere l’eredità di Alberto Matano.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si avvicina e, mentre il cast dei concorrenti e quello dei maestri sembrano ormai definiti, restano ancora alcuni tasselli da sistemare attorno alla pista da ballo. Uno dei nodi riguarda proprio il ruolo legato al tesoretto, destinato a cambiare volto dopo il passaggio ormai sempre più vicino ad una conferma di Alberto Matano dalla sua tradizionale posizione a quella di giurato. E nelle ultime ore è arrivata una novità che cambia sensibilmente lo scenario.

Ballando con le Stelle; il no di Lucio Presta a Milly Carlucci

Per settimane il nome di Lucio Presta era sembrato quello più accreditato per raccogliere l’eredità di Matano. L’idea di affidare il tesoretto al manager aveva suscitato curiosità anche perché Presta conosce bene il mondo della danza e in passato ha partecipato direttamente allo show come ballerino, oltre ad avere un carattere che avrebbe potuto creare dinamiche interessanti all’interno del programma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Secondo quanto riportato da Ansa, però, il progetto non dovrebbe concretizzarsi. L’agenzia ha riferito: "A quanto si apprende, della nuova edizione di Ballando non farà parte invece Lucio Presta. L’idea (audace) della produzione di assegnare all’imprenditore ed ex ballerino il ruolo di "custode del tesoretto" non avrebbe trovato appoggio da parte del noto manager che avrebbe affettuosamente declinato l’invito di Milly Carlucci. L’indiscrezione circola da tempo, ma l’intenzione di Presta sarebbe apparsa chiara sin dall’inizio." Dunque, stando alle indiscrezioni, il manager avrebbe scelto di non accettare la proposta di Milly Carlucci, nonostante il corteggiamento portato avanti dalla produzione.

Il tesoretto potrebbe diventare una questione di coppia

Il rifiuto di Presta apre inevitabilmente una nuova partita. Sempre secondo quanto riferito sempre da Ansa, infatti, la soluzione potrebbe essere addirittura una coppia, una scelta che modificherebbe il meccanismo e darebbe al momento del tesoretto una presenza più corale.

Tra le ipotesi che stanno circolando c’è quella formata da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Entrambi hanno una lunga esperienza nel mondo della danza e dello spettacolo, elemento che li renderebbe particolarmente coerenti con l’universo di Ballando con le Stelle. Inoltre, Carmen Russo aveva già espresso pubblicamente il desiderio di partecipare al programma dicendo: "In 40 anni di carriera non ho mai fatto nulla con Milly Carlucci: non so perché. Peccato perché accetterei subito Ballando con le stelle".

Il nuovo volto del tesoretto

Per ora, naturalmente, non c’è una conferma ufficiale sul singolo o la coppia destinati a prendere il posto di Alberto Matano e l’ipotesi resta legata alle indiscrezioni delle ultime ore. Il quadro della prossima edizione, in programma dal 3 ottobre, continua quindi a definirsi proprio nei dettagli che accompagneranno la gara. Il passaggio di Matano in giuria, l’arrivo sempre più vicino di Barbara d’Urso e il possibile cambio alla guida del tesoretto rendono particolarmente attesa la nuova stagione.

Potrebbe interessarti anche