Ballando, l’indiscrezione choc sull'addio di Barbara D’Urso: perché sarebbe pronta ad andarsene
Un esperto di gossip rivela il possibile dietro le quinte clamoroso. L'ex conduttrice Mediaset potrebbe meditare l'addio per un motivo ben preciso. Ecco i dettagli.
Ballando con le Stelle potrebbe perdere la protagonista assoluta di questa edizione, Barbara D’Urso. Nel bene e nel male, l’ex conduttrice Mediaset ha concentrato su di sé le attenzioni del pubblico e della giuria, ma stando a recenti indiscrezioni starebbe meditando il passo indietro. A rivelarlo è un noto giornalista ed esperto di gossip, secondo cui ‘Barbarella’ avrebbe in mente di andarsene da ‘vincitrice’ morale a tutti i costi. Anche se questo significasse lasciare prima del gran finale. Ecco tutti i dettagli.
Ballando, l’indiscrezione choc sull’addio di Barbara D’Urso
Il rumor è stato lanciato nelle scorse ore dal giornalista Gabriele Parpiglia, che all’interno della sua newsletter non ha esitato a dichiarare: "La protagonista di Ballando con le stelle starebbe valutando il ritiro dal programma…". La protagonista in questione, come detto, sarebbe Barbara D’Urso, fino ad ora assoluta stella nel dance show condotto da Milly Carlucci. A dispetto degli ottimi risultati, la sua permanenza a Ballando non sarebbe affatto scontata. E il motivo sembra essere chiaro.
"Barbara potrebbe cercare una strategia che la faccia uscire da regina", spiega sempre Parpiglia, "e quale strategia migliore se non quella di abbandonare il programma prima della fine, rigorosamente durante la diretta?". Un’uscita di scena coreografata, insomma, che permetterebbe alla D’Urso di evitare l’eventualità di essere superata in finale da un’altra concorrente. Sarebbe infatti "inaccettabile", per lei, "che personaggi minori rispetto a lei (vedi una Andrea Delogu) possano surclassarla".
I motivi del forfait (possibile) di Barbara D’Urso
Ed è ancora Gabriele Parpiglia ad aggiungere altri dettagli a questo scenario: "Per la d’Urso sarebbe inconcepibile non alzare quella coppa e uscire da vincitrice…Perciò meglio rubare la scena a tutti e andarsene ‘in gloria’". Resta da vedere, tuttavia, quanto di vero si nasconda dietro le affermazioni del giornalista, che fin qui non sono state corroborate da altre fonti.
Certo è che perdere la D’Urso prima della finale sarebbe un disastro per Milly Carlucci. Da sola, Barbara è stata in grado di guidare lo share con le sue stilettate (ricambiate) alla giurata Selvaggia Lucarelli. Solo la scorsa settimana lo studio è andato in delirio per le accuse di Selvaggia dopo alcuni post polemici dell’ex volto Mediaset. E la contro-replica di Barbara è stata memorabile: "Tu sei qui a giudicare o a raccontare quello che io condivido? Tu sei il giudice e io parlo a un giudice. Mi fai ridere…Ma basta…I giudici, se sono qui per giudicare davvero, dovrebbero evitare di attaccare verbalmente e violentemente coloro che poi devono giudicare nel programma".
Anche sul fronte del ballo, fin qui, Barbara ha saputo dire la sua. Per questo sarebbe un peccato vederla partire in anticipo, al di là di tutte le polemiche possibili.
